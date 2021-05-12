Путин рассказал омскому губернатору, как сэкономить на дорогих проектах

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- ...С чего начнём? С дорог? - сразу же после приветствия спросил Владимир Путин у омского губернатора Александра Буркова, который в среду, 12 мая, приехал к нему в эКремль с докладом. - За последние три года (Путин мельком взглянул в справку) вы 800 километров построили.

- Да, по дорогам мы в этом году даже отличились, - отрапортовал глава региона. - Нам Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер) выдал из Резервного фонда миллиард рублей. (На самом деле, на этот счёт было решение правительства. - А.Г.) В 2018 году мы, на свой страх и риск, начали строить обход территории Казахстана, у нас шесть километров дороги, которая идёт по территории (соседнего государства), и мы построили новую дорогу, начали проектировать в 2018-м, в прошлом году закончили...

В общем, это была очередная - из целой серии - встреча главы государства с губернаторами.

- В целом, если говорить по экономике, результаты у нас неплохие, - продолжал Бурков. - Считаю, что экономика Омской области выстояла в период пандемии, в период ограничительных мер. У нас рост налоговых доходов за 2020-й составил 4,8 процента. Конечно, это было обусловлено тем, что у нас большой объём внебюджетных инвестиций. Мы за 2020-й выросли на 14 процентов. А если брать за три года, то Омская область – третья среди регионов нашей страны по динамике роста инвестиций.

- Хороший показатель, - поддержал губернатора Путин.

- Да, в 2017 году у нас инвестиций было меньше 100 миллиардов рублей, а в 2020-м уже было 210 миллиардов рублей.

- Если это не бюджетные (средства. - А.Г.), то - в какие объекты?

- Это нефтеперерабатывающая промышленность, компания «Газпромнефть» очень много вкладывала. Это производства сельхозпродукции, это, в том числе, животноводство, куда эти средства инвестировались. Это всё частные деньги.

Президент продолжает в Кремле серию встреч с главами регионов. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Более того, мы хотим сохранить этот темп по инвестициям. Спасибо, что вы поддержали нашу инициативу по созданию особой экономической зоны «Авангард». В декабре прошлого года Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление о создании зоны. (Особой экономической. - А.Г.) И мы уже только по первым шести производственным проектам рассчитываем на 23 миллиарда инвестиций.

Если говорить о росте промышленного производства, то за три года у нас он составил три процента. А если говорить об объёме отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения, то Омская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края и 15-е место в Российской Федерации... Мы за два года начала реализации нацпроектов построили уже пять детских садов, одну школу на 1 100 мест, 44 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. - А.Г.), в 50 домах культуры сельской местности провели капитальный ремонт. На сегодня у нас в работе ещё 10 детских садов и 6 школ, поэтому здесь вроде бы показатели неплохие, но в то же время есть проблемы.

- А по детским садам вы закрываете все потребности? - спросил президент.

(Видимо, этих сведений не было в справке, которую губернатор принёс с собой в Кремль.)

- Нет, - сказал Бурков. - Сегодня есть потребность (в местах в дошкольных учреждениях для детей в возрасте) до 3-х лет. А от 3-х до 7 лет - практически закрываем, но есть сложность, что сегодня приходится ездить в другие районы Омска. То есть в сельской местности полегче, а в Омске эта проблема стоит. Мы столкнулись с такой проблемой, когда в прошлые годы строилось минимальное количество этих соцобъектов, мы потеряли компетенцию по проектированию и по строительству.

- Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать, - посоветовал Путин.

- Берём типовые, но привязка… (то есть, речь о коммунальной инфраструктуре, инженерных сетях. - А.Г.)

- Привязка, да, - вроде бы согласился президент.

Бурков:

... и начинаются проблемы.

У нас в прошлом году были (из-за этого) сорваны сроки и не освоены в полном объёме денежные средства.

Путин:

- Не поддавайтесь на эту привязку. Привязка – не значит смена типового проекта.

Бурков:

- Согласен.

Путин:

- Сейчас напроектируем, и цена полезет.

Губернатор Омской области Александр Бурков. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Бурков:

- Мы стараемся брать из реестра Минстроя уже типовые проекты, и делаем. У нас практически уже всё готово, в этом году мы эффективно работаем. Но это не самая главная проблема. Самая главная проблема для нашего региона – это отток населения. Он идёт уже второе десятилетие. Мы приграничная территория, и за последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек. А если брать приграничные территории с отрицательными миграционными показателями, взять 17 регионов страны, там уехали 210 тысяч человек.

- Странного тут ничего нет, - заметил Путин, - это связано с условиями жизни, конечно. Но по климатическим, по природным условиям …

- Мы выигрываем.

- Омская область, по оценкам специалистов, - напомнил Путин, - почти как Краснодарский край, Орловская область – примерно такие регионы.

- Мы как Краснодарский край по солнечным дням.

Вот здесь вопрос как раз рабочих мест. У нас более 60 тысяч человек, которые работают вахтовым методом за территорией нашего региона. Это в основном север: Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Поэтому здесь вопрос создания новых рабочих мест. Почему мы и экономическую зону «Авангард» запустили. И, конечно же, повышение комфорта жизни. Это то ключевое, что сегодня необходимо.

Мне кажется, нужна отдельная федеральная программа по социально-экономическому развитию приграничных территорий. Учитывая происходящее в мире, в Средней Азии, тут вопрос нужно рассматривать, и, может быть, рассматривать даже на уровне Совета Безопасности, Госсовета. Тут на Ваше усмотрение, но, мне кажется, такая программа нужна. Это ключевое.

- Сейчас скажете об этом отдельно, - снова поддержал губернатора президент, - но я знаю, что один из вопросов у вас– это дорога...

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