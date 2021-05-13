Самый «пушистый» мультсериал про котиков-супергероев стартует на IVI

Самый «пушистый» проект, как называют его создатели, рассказывает о пяти котятах, каждый из которых обладает суперспособностью. Их приглашают обучаться в Школе Суперкотов, где юные ученики будут учиться управлять своей суперсилой не только на уроках, но и в реальных жизненных ситуациях. Конечно, не обойдется и без героя-злодея, желающего заполучить котят себе в ученики, чтобы с помощью их способностей стать еще более могущественным.

В чем суперсила нового проекта?

Несколько интересных фактов о мультсериале «Супер МЯУ», после которых его захотят посмотреть даже взрослые:

• «Супер МЯУ» – это первый российский мультигендерный проект для аудитории от 4 до 6 лет.

• Создатели проекта – опытные профессионалы своего дела. По словам Олега Роя, над проектом работала настоящая суперкоманда: СКА «Петербург» (ГК «Рики») и компания Gulliver&Co.

• Над каждой серией мультсериала работает более 70 человек.

Олег Рой, генеральный продюсер проекта:

«Стиль, сценарий, темп и ритм – это главные преимущества проекта «Супер МЯУ». В этом мы уникальны и выделяемся на зарубежном рынке. А на российском – мы первые».

• Для создания мультсериала использовались самые последние технологические разработки СКА «Петербург» (система управления проектами SmassetMan) и программное обеспечение, используемое студиями с международными именами (платформа обмена данными компьютерной графики USD, облачные технологии и пр.). В команде студии «Петербург» не только российские сотрудники, некоторые специалисты работают в Канаде, Малайзии, Украине и других странах, поэтому проект удалось сделать по-настоящему международным не только с точки зрения технологий, но и с точки зрения творческой работы – сценариев, режиссуры, анимации.

• «Супер МЯУ» можно назвать «самым «пушистым» мультсериалом» России. Благодаря использованию уникальных передовых технологий и профессионализму сотрудников студии, шерсть котят выглядят как настоящие.

• Длительность одной серии мультсериала – 7 минут, что позволяет в полной мере раскрыть каждую супергеройскую историю команды.

• «Супер МЯУ» – мультсериал, где умело сбалансированы воспитательная и развлекательная составляющие.

• Главный посыл сериала: со всем можно справиться, если рядом верные друзья.

Эльвира Дмитриевская, директор по лицензированию IVI:

“В мультсериал Олега Роя мы влюбились с первого взгляда: помимо очень высокого уровня анимации, нас привлек правильный посыл проекта о том, что со всем можно справиться, когда рядом верные друзья. Обучение детей важным ценностям – очень тонкая и кропотливая работа, в которой нельзя перебарщивать с морализаторством. В "Супер Мяу" удалось соблюсти идеальный баланс между воспитательностью и увлекательностью. И мы в восторге от того, что миллионы наших маленьких зрителей не только услышат важные житейские мудрости, но и отлично проведут время вместе с обаятельными героями. Причем первыми в мире”.

Смотрите мультсериал «Супер МЯУ» в онлайн-кинотеатре IVI с 13 мая!