Опубликована деловая программа ПМЭФ-2021

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На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа мероприятия. Главная тема Форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В рамках трека «Объединяя усилия во имя развития» состоятся сессии, посвященные вопросам сотрудничества на международной арене, трансформации различных отраслей в постковидный период, а также развитию инвестиционных проектов. В частности, участники сессии «Бизнес в постпандемическом мире: ответственное инвестирование в будущее» обсудят, как изменились бизнес-стратегии российских и международных компаний и экономики в целом и как бизнес пересматривает свои инвестиционные стратегии и социальные программы.

- В период выхода из экономического кризиса стимулирование инвестиционной активности компаний является одной из важных задач, стоящих перед государством. С целью обеспечения роста инвестиций в приоритетные отрасли в России реализуется проект «фабрика проектного финансирования». В мае этого года Правительство Российской Федерации приняло решения, которые позволят расширить круг потенциальных инвесторов. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума тема поддержки и реализации инвестиционных проектов станет одной из ключевых, - подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

На полях ПМЭФ традиционно состоится Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Трек «Национальные цели развития: от задач к результатам» охватывает широкий круг вопросов развития российской экономики и трансформации ее под новые условия. В программу включены сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала развития экономики», «Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?», «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал», «Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии» и другие.

Экспертные дискуссии трека «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» затрагивают вопросы взаимодействия государства, бизнеса и НКО в решении социокультурных задач, развития творческих индустрий, культурные коды новой реальности и другие темы. Роли женщин в бизнесе будет посвящена выездная гостиная Евразийского женского форума «Женщины в креативных индустриях».

Сессии трека «Технологии, расширяющие горизонты» охватывают, в том числе, вопросы развития технологий в медицине, электронной коммерции, применения искусственного интеллекта в бизнесе и искусстве, кибербезопасности.

В программу ПМЭФ включено заседание Арктического экономического совета, на котором планируется презентация приоритетов российской стороны и обсуждение основных направлений сотрудничества на период председательства России в АЭС.

На полях ПМЭФ состоится завтрак «Инновационная модель регионального развития», завтрак фармацевтических компаний и завтрак «Global IT: ресурсы роста».

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