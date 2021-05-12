Может ли опухоль головного мозга освободить убийцу из Казани от тюрьмы

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, страдает заболеванием головного мозга.

По данным следствия, Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, страдает заболеванием головного мозга, а именно менингиомой, опухолью, которая давит на мозг и, возможно, нарушает кровообращение. Как это может повлиять на ход дела, «Комсомолка» спросила у врача-психиатра Артема Гилева.

- Если опухоль головного мозга – менингиома – нарушает кровообращение, то могла ли она быть причиной столь неадекватного поведения? Понятно, что мы с вами снимков не видели, но все же.

- Не ясно, где и как опухоль выросла, но если это она, то должны быть и другие неврологические симптомы. На мой взгляд, это сомнительно, тогда бы симптоматика нарастала, и исход не должен был бы быть связан с оружием. Больше похоже на психотическое расстройство, которое возникло не из-за опухоли. Хотя, конечно, бывает, что при опухолях, при других повреждениях головного мозга развиваются психозы, как и при некоторых заболеваниях, таких, как височная эпилепсия, например. Но как-то в этом случае так не вяжется. Определенно сказать вам не могу, для диагностики нужен больной и его медицинская документация. Данный случай больше похож на психоз, вызванный психиатрическими процессами, не неврологическими.

Галявиев после задержания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Артем Андреевич, какие это могут быть процессы?

- Это может быть и при шизофрении, и при биполярном аффективном расстройстве.

- Если это все-таки опухоль, то считается ли человек невменяемым и не подлежащим наказанию? Ведь невменяемых у нас отправляют на лечение...

- Когда рассматривают состояние человека в момент правонарушения, смотрят не на диагноз, а на то, мог ли человек отвечать за свои действия и руководить ими. Если человек был в состоянии психотическом, то его воля здесь не присутствует, им руководит психоз. Поэтому он не мог отвечать за свои действия и руководить ими, а, следовательно, суд в таких случаях признает человека невменяемым. Почему психоз развился – это не вопрос для экспертизы. Экспертизе важно выяснить, был ли человек на момент совершения преступления вменяем или нет.