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Общество12 мая 2021 18:05

«Единая Россия» продолжает продвигать сохранение повышенных выплат сельским пенсионерам

Законопроект принят Госдумой во втором чтении
Павел ЧЕРНЫШОВ
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По инициативе «Единой России» социальная доплата за сельский стаж была установлена в 2013 году. Изменения предполагают, что надбавка в 25% к пенсии гражданам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет, и проживающим на селе, сохранится за ними и при изменении места жительства. Ранее, если человек переезжал в город или деревня оказалась включенной в городской округ, он право на эту надбавку терял, пояснил первый замглавы фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрей Исаев.

«Это несправедливо, и об этом шла речь во время встречи президента с руководством фракций Государственной Думы. Президент дал поручение разобраться с этим вопросом. Была подготовлена поправка о том, что для тех людей, которым назначена соответствующая надбавка, она не может быть отменена при переезде в другую местность»,отметил парламентарий.

Поправка вошла в законопроект «Единой России» о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности. Авторами документа выступили секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова, Инна Святенко.

Законопроект был включен фракцией партии в перечень приоритетных. В первом чтении документ приняли в январе этого года. Законодательная инициатива была представлена на первом Социальном онлайн-форуме партии, в котором принял участие Президент Владимир Путин.

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