Почему «Нижнему Новгороду» и «Балтике» дали лицензию, а «Оренбургу» - нет

«Оренбург» не сможет выступать в высшей лиге российского футбола под предлогом, что у клуба нет современного стадиона, готового принять матчи РПЛ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

За тур до окончания чемпионата России по футболу в ФНЛ (Футбольная национальная лига или Первый дивизион) стало видно, кого наши футбольные власти хотят видеть в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а кого нет. По спортивному принципу туда сейчас попадают «Крылья Советов» (98 очков) и «Оренбург» (91) очко. На третьем месте в ФНЛ уверенно идет «Нижний Новгород» (87), которому светят переходные игры. Еще на стыковые матчи могут претендовать «Алания» (74), «Балтика» (73) и «Торпедо» (72).

Но не так-то все просто. «Нижний Новгород» на прошлой неделе первым прошел лицензирование на право участие в РПЛ. А в среду, 12 мая, к нему присоединились «Крылья Советов», «Балтика» и московское «Торпедо». А вот «Оренбург» и «Аланию» вновь тормознули, под предлогом, что у них нет современных стадионов, готовых принять матчи РПЛ.

— Было достаточно много разговоров, бесед и проектов по поводу реконструкции этой арены (в Оренбурге). Вы знаете, что она не соответствует по вместимости. Но там не только вместимость, там и зона комфортности, — прокомментировал отказ «Оренбургу» президент РПЛ Сергей Прядкин на ТВ.

Похожая ситуация и во Владикавказе, где стадион «Алании» находится на реконструкции.

Наших спортивных чиновников можно понять, ведь в подобной ситуации в нынешнем сезоне оказался «Тамбов», который бомжевал за неимением своей арены то в Саранске, то в Нижнем Новгороде. А после Нового года команда окончательно развалилась и доигрывает только с помощью футболистов других клубов, которых бесплатно одолжили «Тамбову». Таким образом в РФС решили спасти весь чемпионат России, чтобы с виду он выглядел более-менее пристойно.

Зато, появление в высшем свете «Крылышек», «Нижнего» и «Балтика» всех (кроме болельщиков «Оренбурга» и Алании») вполне устраивает – ведь они играют на новых аренах, построенных к домашнему чемпионату мира по футболу. Пока их заполняли за счет матчей сборных (на матчи ФНЛ ходили слабо), или, к примеру, нынешнего финала Кубка России, который 12 мая пройдет в Нижнем Новгороде. Понятно, что многим бы хотелось, чтобы эти стадионы оживали естественным образом, когда в Самару, Нижний и Калининград приезжали бы «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Тем более, что все эти стадионы поддерживаются в рабочем состоянии за счет госпрограммы по сохранению наследия ЧМ-2018.

Словом, подтасовать команды, которые в следующем году будут играть в РПЛ, похоже, решили на самом верху…

Правда, собрать в РПЛ все 12 стадионов, где проходили матчи чемпионата мира, пока все равно не получается. И даже если в «вышку» удастся протащить «Нижний Новгород» и «Балтику» («Крылья Советов» уже там), то РПЛ скорее всего потеряет волгоградский «Ротор» и вряд ли скоро увидит саранскую «Мордовию», потерявшуюся в низших лигах нашего футбола.

Список всех стадионов, где проходили матчи ЧМ-2018. (В скобках - какие команды из каких лиг там сейчас играют).

«Лужники» (без команды)

«Открытие Арена» («Спартак» - РПЛ)

«Санкт-Петербург Арена» («Зенит» - РПЛ)

«Казань Арена» («Рубин» - РПЛ)

«Екатеринбург Арена» («Урал» - РПЛ)

«Фишт» («Сочи» - РПЛ)

«Ростов Арена» («Ростов» – РПЛ)

«Волгоград Арена» («Ротор» - РПЛ)

«Самара Арена» («Крылья Советов» - ФНЛ)

«Калининград Арена» («Балтика» - ФНЛ)

«Нижний Новгород Арена» (Нижний Новгород» - ФНЛ)

«Мордовия Арена» («Мордовия» - ПФЛ)

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