«Это экспроприация»: Российскому бизнесу предсказали катастрофические последствия произвола судов

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов доложит президенту России Владимиру Путину о ситуации с произволом судов и государственных оценщиков. Первые отбирают у предпринимателей их объекты недвижимости, а вторые завышают стоимость имущества, что приводит к росту налоговой нагрузки. Почему так происходит? И что с этим делать?

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ВЫРОСЛИ ВДВОЕ

«Да пусть они сами у меня эту землю купят - по их же цене». Примерно так в последние годы реагирует большинство предпринимателей, когда видят кадастровую стоимость их недвижимости. Зачастую она завышена в разы. То есть продать по этой цене физически невозможно. Но налог высчитывается именно с этой суммы.

- Реформа 2017 года по передаче кадастровой оценки недвижимости от независимых оценщиков к специальным бюджетным учреждениям не принесла желаемого результата: кадастровая стоимость часто оказывается экономически необоснованной, а малый и средний бизнес зачастую вынужден платить «неподъемные» налоги от кадастровой стоимости, - говорится в материалах уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова (есть в распоряжении «КП»).

Это часть ежегодного доклада бизнес-омбудсмена, которую он намерен представить президенту в конце мая. И цифры там впечатляют. К примеру, с 2016 по 2019 годы суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости, подвергнутых оценке, выросла на 39% - с 6,2 до 8,6 трлн рублей. При этом сумма налога выросла еще сильнее - на 106%, с 67 до 138 млрд рублей. Колоссальный рост налоговой нагрузки на бизнес.

СНАЧАЛА ЗАВЫСИЛИ, ПОТОМ РАСЦЕНИЛИ КАК «НАЛОГОВУЮ ВЫГОДУ»

Естественно, многие предприниматели этого так не оставляют. И подают в суды, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость. По данным Росреестра, в 2020 году в региональные комиссии поступило 24 тысячи заявлений в отношении 38 тысяч объектов недвижимости. Изначально их оценили в 670 млрд рублей, а после рассмотрения – на 30% меньше, в 473 млрд рублей.

Если доказать правоту до суда не удается, предприниматели подают иски. И нередко выигрывают. В прошлом году суды удовлетворили почти 10 тысяч требований бизнеса. В итоге кадастровая стоимость их объектов снизилась более чем вдвое - с 440 до 213 млрд рублей.

Это можно было бы считать хэппи-эндом, если бы не два «но». Во-первых, никто не компенсирует предпринимателям судебные издержки.

- Судебные расходы при любом исходе дела ложатся на истца, так как суды считают, что он, якобы, получает «налоговую выгоду», хотя речь идет лишь о восстановлении нарушенного права на уплату экономически обоснованного налога, рассчитанного от кадастровой стоимости, - говорится в докладе бизнес-омбудсмена

Бизнес-омбудсмен Борис Титов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во-вторых, при расчете цены недвижимости в нее включается НДС (20%). По мнению Бориса Титова, это предполагает фактически двойное налогообложение предпринимателей.

ЗАБИРАЮТ ДОРОГОСТОЯЩУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

И если налоговая нагрузка - это еще полбеды, то фактическая экспроприация собственности, которая происходит в некоторых регионах, - действительно большая проблема. Суды стали квалифицировать здания, возведенные до 1995 года, как самовольные постройки. И требовать их сноса. Хотя это понятие ранее использовалось только для тех сооружений, которые появились позже.

- В последнее время суды стали отходить от этого логичного и правильного толкования. А учитывая то, какое количество используемых ныне объектов недвижимости было создано до 1995 года, проблема для бизнеса может иметь катастрофический характер, - сетуют авторы доклада.

В аппарат уполномоченного за последние годы поступило более 100 обращений, связанных с попытками госорганов вернуть в собственность объекты недвижимости, законно переданные частному собственнику или добиться демонтажа законно возведенных объектов, в том числе до 1 января 1995 года.

- Зачастую манипулирование с исковой давностью, попытки обхода закона в этой части являются инструментом, который позволяет изымать у предпринимателей дорогостоящие активы, приобретенные к тому же очень давно. Не признание сроков исковой давности стало способом экспроприации собственности, - говорится в докладе.

В аппарате бизнес-омбудсмена считают, что нужно унифицировать правила и дать разъяснения от Верховного суда. Чтобы местные суды трактовали одни и те же положения закона одинаково.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - СНИЗИТЬ

В аппарате Бориса Титова считают, что нужно создать более привлекательные налоговые условия для предпринимателей, в частности из сферы малого и среднего бизнеса. И особенно тех, кто строит новые объекты и работает в сельской местности. А также сделать единый подход к оценке. Сейчас это отдано на откуп местным властям. И некоторые из них, желая увеличить поступления в бюджет, поставили максимальную налоговую планку - 2%.

Вот что предлагает бизнес-омбудсмен:

- Для объектов площадью от 0 до 150 кв. м. и кадастровой стоимостью до 3 млн руб. (при одновременном соблюдении двух критериев) предложено установить ставку 0%.

- Площадью от 150 до 500 кв. м. и кадастровой стоимостью до 10 млн руб. - не более 0,5%.

- Площадью от 500 до 1000 кв. м. и кадастровой стоимостью до 20 млн руб. - нe более 1%.

- Для всех вновь вводимых объектов недвижимого имущества установить ставку 0% сроком на два года с даты ввода объекта в эксплуатацию.

- Для объектов, срок эксплуатации которых составляет от 2 до 4 лет – нe более 0,5%. - От 4 до 7 лет - не более 1%.

- Для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы (патентная система налогообложения, УСН, ЕСХН) - установить ставку не более 0,3%

- Для объектов, находящихся в сельских населенных пунктах, не являющихся административными центрами муниципальных районов и округов - установить ставку не более 0,3%.

- В качестве дополнительных условий для применения приведенных выше пониженных ставок предложено установить сохранение не менее 90% среднесписочной численности наемных работников (или снижение ее не более чем нa одного работника) по отношению к предшествующему налоговому периоду, а также размер среднемесячной заработной платы не менее 1,5 МРОТ.

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