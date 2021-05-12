Уроки казанской трагедии: Пионеров и комсомольцев высмеяли и сдали в утиль, но альтернативы им нет

Если у 19-летнего убийцы 14-летних подростков замечали странности в поведении, то почему никому не пришло в голову задать простой вопрос: а не опасен ли он для других? Фото: Егор АЛЕЕВ/ТАСС

Страшно представить, что между майскими праздниками школы бы проводили занятия и трагедия в казанской 175-й гимназии случилась бы не после, а до 9 мая. Святой праздник народной гордости и единения был бы омрачен не грозным врагом или безжалостными террористами, а сопляком, который «возненавидел весь мир».

По погибшим детям, конечно, скорбели бы не меньше. Но горечь от того, что Победа - залог безопасности страны, способной справиться с самой жестокой бедой - не может защитить от безумства и подлости одиночки, осталась бы.

Потрясенные люди в ужасе сейчас задают очевидные вопросы. А как у нас охраняют школы, что в них можно пройти с оружием? А почему так просто купить многозарядную винтовку в 19 лет? А почему так легко найти в интернете инструкцию по созданию самодельной бомбы и затем купить в магазинах все необходимые для этого? А почему на парня, у которого были явные проблемы с психикой, никто не среагировал адекватно и не обратил на него внимания, пока он сам не заставил всех говорить о себе?

Ответы на эти вопросы ищут эксперты, государственные мужи, педагоги, специалисты по безопасности. Проанализируют, сделают выводы, примут меры. Но обережет ли все это наших детей от повторения кошмара в Казани? А до этого, вспомним, была в 2018-м Керчь.

Если у 19-летнего убийцы 14-летних подростков замечали странности в поведении, то почему никому не пришло в голову задать простой вопрос: а не опасен ли он для других? Когда ответ стал очевидным, можно, конечно, припоминать какие-то отклонения от нормы, пугающие заявления, вызывающие посты в соцсетях. Но разве это не выражение неординарной индивидуальности, которой чихать на всех, потому что главный в мире - это я! Запредельный эгоцентризм и фанатичная сосредоточенность на собственных подростковых прыщах - разве не признак жизненной состоятельности, если количество лайков трэш-блогерам за их физиологические отправления в стримах сети давно превышает количество извилин в их мозгах?

Страшно то, что для многих молодых людей, у которых не складывается что-то с окружающим миром, прямой и самый эффективный способ заявить о себе так, чтобы все поняли его значимость и собственную ничтожность - совершить преступление. Чем громче, тем лучше, надежнее. А что может быть громче массового убийства?

«Американский след» в этом жутком синдроме несостоятельности несовершеннолетних (пусть даже казанскому убийце и было 19) очевиден. Масс-медиа лучше всего реагируют на кровь. Через них весь мир узнает, кого он не разглядел, на кого не обратил внимания, перед кем теперь он будет дрожать.

Это, конечно же, клиника. Но тогда неизбежно встает еще один вопрос: почему явные признаки душевного заболевания - мегаломании (которые многие защитники личности готовы списать на неординарность натуры) не являются основанием для индивидуального подхода к несчастному, который ради самоутверждения способен сделать несчастными десятки людей? Ну что вы, у нас «карательная психиатрия» давно осуждена и запрещена. А соответствующее законодательство, принятое в далеком 1992 году, препятствует помещению в спецлечебницы людей с психическими расстройствами, которые пока никого не убили…

Вот уж действительно, столь рьяно стряхивая с себя «лохмотья тоталитаризма» мы сильно переплюнули своих «учителей» на Западе. Там людей с очевидными психическими отклонениями предпочитают лечить, а не списывать их странности на неординарность натуры.

И, конечно же, воспитание. Молодой человек, решивший стать злодеем (или объявивший себя богом - без разницы) был его лишен, начисто. Потому что воспитывают людей только люди. Обстоятельства и условия их только приспосабливают к жизни. И если парню в 19 лет ни разу не пришлось исповедоваться с близким человеком - не важно, в религиозном или светском формате, - значит, близких у него не было, он был один. И интернет ему - единственный товарищ. Реальные люди для него, даже дети - это мир теней, средство выделиться, чтобы попасть в «реальный мир» - сетевой.

Опять клиника. Но воспитание, отданное на откуп «всемирной паутине» и массовой культуре с ее культом кулака, силы и смекалистых жуликов, только к таким результатам и приведет. Социализация нового поколения, массово проходившая при советской власти в детских, подростковых и юношеских организациях, высмеяна и презрительно обозвана «совком». Но альтернативы, именно массовой, нет. Нет и страховки от того, что еще один такой «кровавый дичок» не появится на нашей детской поляне.

После трагедии в Казани не могли не возникнуть разговоры о возвращении смертной казни. Мораторий на нее, как помните, был принят у нас как условие вступления России в Совет Европы. Раз уж сегодня серьезные политики и авторитетные эксперты не стесняются предлагать выйти из этой организации, которая в отношении нас явно увлеклась исключительно воспитательной деятельностью, то почему бы и не вернуть «высшую меру».

Ведь главный аргумент при навязывании запрета на смертную казнь в нынешней атеистической Европе - не сакральность человеческой жизни, дарованной всевышнем, а опасность судебной ошибки. Действительно, немало случаев, в том числе в хрестоматийной истории Чикатило, когда вместо реального преступника лишали жизни невинных людей. Но преступления преступлениям - рознь. Есть сомнения, что семерых восьмиклассников, учителя и сотрудницу школы расстрелял именно этот пойманный убийца. Нет. Свидетели, данные объективного контроля, собственные признание преступника. Может здесь случиться судебная ошибка? Исключено. Но смерть, как цена за загубленные чужие жизни, все-таки способна остановить, пусть даже не всегда, кровавые планы уродов-искателей славы или желающих кому-то отомстить безумцев.

Так что вопрос о возвращении смертной казни за особо тяжкие и абсолютно доказуемые преступления вполне актуален. В США больше чем в половине штатов смертная казнь есть. И Европа не пытается принудить их отказаться от нее, угрожая, в противном случае, разорвать отношения. Если мы живем в своей стране, то вправе выбирать свои правила. Иначе бездумно копируемые западные «тренды» могут натворить еще много бед.

Мнение автора колонки может не совпадать с позицией редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли поставить по росгвардейцу у каждой школы

Сколько для этого понадобится словаков, в какую сумму обойдется такая охрана и кто будет платить? (подробности)