Вход по отпечаткам пальцев и уроки взаперти: После трагедии в Казани в школах России усиливают меры безопасности

В иркутских школах после событий в Казани усилили меры безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАКРЫТЫЕ НА КЛЮЧ КЛАССЫ И ОНЛАЙН-СОБРАНИЯ

После массового убийства, случившегося 11 мая в казанской гимназии №175, во многих регионах России чиновники принялись усиливать меры безопасности. В Великом Новгороде, например, с 12 мая, учителей и школьников решили проверять на входе в школы. Попасть внутрь теперь можно только по карточкам, а там, где карточек и турникетов нет, на входе дежурят учителя, знающие своих коллег и учеников в лицо. Если кого-то не узнают, не впустят.

Кроме того, на время уроков двери в школах будут закрываться на замок, а все родительские собрания - проводиться только в онлайн-формате. Подумали власти и о грядущих выпускных: их будет разрешено проводить непосредственно в школах, но только по классам или по группам, чтобы в учреждение не могли проникнуть посторонние, смешавшись с толпой. Школьников в это время будут охранять сотрудники полиции.

В ИРКУТСКЕ РОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ЗАХОДИТЬ В ШКОЛУ

В иркутских школах после событий в Казани меры безопасности тоже усилили. С 12 мая родителей перестали пускать на порог школ. Ждать чад после занятий просят возле турникета на проходной, а еще лучше - на улице. На дверях некоторых общеобразовательных учреждений даже появились объявления: «Внимание, родители, вход в школу строго запрещен! Просьба ожидать ребенка на крыльце!». На КПП теперь дежурят не только вахтерши, но и учителя, посменно. В первую смену, к примеру, педагог ОБЖ, а вторую - трудовик. Да и выпускникам вход в школы заказан, их тоже решили не пускать.

- У меня две дочки школьницы - в 1 и 7 классе, - рассказывает жительница Иркутска Лариса Мамотова. - У моего ребенка сегодня день рождения. Мне не разрешили даже угощения пронести в класс, хотя меня учителя знают. Не пускают и старшую 19-летнюю дочь, которая окончила школу несколько лет назад.

Не удалось попасть ни в одну из пяти школ и корреспонденту «КП», который отправился с собственной проверкой. Тормозили и на центральном входе, и на запасных, куда тоже пытались прорваться. Везде кордон!

Ни в одну из пяти школ и корреспонденту «КП» попасть не удалось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В САРАТОВЕ ДЕТЕЙ НЕ ХОТЯТ ВЫПУСКАТЬ НА УЛИЦУ

Дополнительные меры решили ввести и в Саратове. Родители могут довести ребенка до двери школы, но внутрь их впускать не будут. Более того, чиновники предложили с момента начала и до окончания первой смены, а затем и второй, закрывать двери школы и не выпускать детей на улицу даже на переменах. Смогут ли попасть на занятия ученики, которые по уважительным причинам не пришли на первые уроки, и, если им нужно уйти пораньше, пока не понятно.

В ПЕРМИ К РОДИТЕЛЯМ ПРИСТАВЯТ УЧИТЕЛЕЙ

В Перми вход в учебные заведения усложнили еще в 2018 году после резни в школе №127, когда два подростка напали с ножами на учеников 4 класса и их учительницу. Тогда во всех школах установили турникеты. Предполагалось, что ученики смогут войти внутрь только приложив к устройству электронную карту. Но на практике карточки дети периодически забывали дома, и их спокойно пропускали на занятия. Теперь школы будут действовать строже.

- В конце недели я обычно получала от классной строгую смс-ку: «За пять дней ваш сын дважды забывал карту», - рассказывает Евгения, мама пермского десятиклассника. – А теперь сообщили в классном чате: не будет карты – в школу не пустят.

В отношении родителей правила тоже решили ужесточить. В департаменте образования Перми сообщили, что родители и другие посторонние лица смогут ходить по школе только в сопровождении представителя администрации учреждения. К примеру, если мамочке нужно пообщаться с учительницей, преподавателю нужно будет встретить родительницу в холле. Если нужно встретиться с директором, тогда к нему родителей будет провожать секретарь.

В НОВОСИБИРСКЕ ВСЕХ ОБЯЗАЛИ СЛЕДИТЬ ЗА ПСИХИКОЙ ДЕТЕЙ

В новосибирских школах с 12 мая изменились правила работы охранников. Мэрия разослала инструкцию в городские школы. Пропускать входящих теперь будут только через рамки металлодетектора. Раньше эти устройства в школах частенько стояли, как декорация. Отныне они должны быть всегда включенными и использоваться по назначению. Передвигаться по учебному заведению охрана должна только с мобильной тревожной кнопкой в руках. Кроме того, все машины, въезжающие во двор, будут проверяться. Еще охране нужно приглядываться, не проносит ли школьник оружие под одеждой. А на пост приходить - исключительно в форме. Персоналу предписано следить за психологическим состоянием учеников. В документе говорится, что нужно провести «в старших классах групповые занятия педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению».

НА САХАЛИНЕ УВОЛЯТ ОХРАННИКОВ СТАРШЕ 50 ЛЕТ

В Магадане все школы решили оснастить турникетами и системой входа по отпечатку пальца. Кроме того, в учебных заведениях планируют установить видеокамеры с высоким разрежением съемки, а также перевести все школы под охрану Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в школе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сменить охрану решили и на Сахалине. Власти собираются убрать из учебных заведений охранников в возрасте от 50 лет. Охранять детей будут люди спортивного телосложения, прошедшие спецподготовку.

- Нужно, чтобы школы охраняли не женщины преклонного возраста, а молодые люди, подготовленные. Если мы в чем-то сомневаемся, давайте организуем их проверку. Пусть (охранники в возрасте - Ред.) докажут, что они получили лицензию на законных основаниях, - заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. - Всех сторожей в школах в возрасте от 50 лет планирую заменить молодыми сотрудниками, прошедшими спецподготовку.

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