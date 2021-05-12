Что произошло после матча Швеция - Россия

Россия с победы начала последний этап Евротура. Фото: REUTERS

Хоккеисты российской сборной одержали победу в первой игре чешского этапа Евротура. Поединок в Праге против Швеции завершился успешно для нас - команда Валерия Брагина одержала победу со счетом 6:4. По ходу поединка шведы почти нагнали наших, которые вели по ходу поединка 5:2. Но все закончилось хорошо для российской команды.

- Сегодня наблюдали уже другие скорости и другой хоккей. Минут пять-семь вкатывались, подстраивались под эти скорости, потом начали играть хорошо. Два периода провели с хорошей концентрацией, с обилием моментов, реализовали два большинства. Потеряли концентрацию при счете 5:2, но когда пропустили две — она вернулась, довели матч до победы, - сказал в интервью пресс-службе сборной России по хоккею главный тренер нашей команды Валерий Брагин.

Наставник нашей команды Валерий Брагин. Фото: REUTERS

Наш наставник отметил игру команды в атаке по ходу поединка:

- В атаке — да, сыграли неплохо. Что касается обороны — нападающие и защитники должны играть в своей зоне вместе, должны играть правильно. Будем смотреть ошибки и поправлять это.

При этом, отдельно Брагин сказал и по поводу приезда игроков из Национальной Хоккейной Лиги. Они пополнят состав, общение с ними - идет, отметил наш тренер:

- Готовимся к их приезду, общаемся с ними. Вся информация по ним будет позднее.

Шесть шайб влетело в ворота шведов. Фото: REUTERS

Наш форвард Владислав Каменев забросил две шайбы в поединке. Вспоминая свою первую в поединке, игрок сборной России сказал:

- Хорошо получилось выйти из зоны. Защитники дали мне первым пасом в середину. Пару раз шайба сошла, но мне повезло. Ну, и в конечном итоге бросил с неудобной, хорошо попал.

А вот по поводу четырех пропущенных шайб высказался защитник сборной России Игорь Ожиганов:

- Нельзя идеально сыграть, когда у тебя был такой долгий перерыв между играми. И нагрузка была, и много разных факторов: тренировались на одной площадке, а сейчас другая. Хорошо, что выиграли, победа есть победа, а нехороший момент – то, что пропустили много.

Наша команда выиграла 10 матчей в Евротуре в этом сезоне. Фото: REUTERS

Второй матч сборной России на турнире - уже завтра, 13 мая 2021 года. Наши играют с командой Финляндии.