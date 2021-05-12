Пляжное фото Леры Кудрявцевой в купальнике и ее молодого мужа произвело фурор

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым неделю назад улетела в жаркий Дубай. Супруги остановились в фешенебельном отеле. Телеведущая публикует фотографии и видео с элитного отдыха, делясь свей радостью.

"Наконец то выходные! И мы решили выбраться в Дубай", - объявила Лера Кудрявцева. Теледива и ее муж Игорь Макаров поселились в двухкомнатных апартаментах с видом на море.

Супруги принимают солнечные ванны, играют в гольф, ходят в дорогие рестораны и наслаждаются обществом друг друга. Один из снимков, где Лера и Игорь нежатся в бассейне, произвел фурор. 49-летняя блондинка в купальнике цвета фуксии обнимает своего молодого мужа. Макаров улыбается.

"Красивая пара. Счастья Вам!", "Какое это счастье - любовь", "Любите, пока это желание есть! Это видно по фото", "Так выглядит любовь", "Красивая пара", - пишут поклонники.

Отметим, Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. Они поженились в 2013 году. У Леры и Игоря есть дочь Мария. Телеведущая сообщила, что сама выносила и родила малышку в 47 лет. Ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. "Для меня данная история стала очень серьезной. Мне уже 47 лет. В этом возрасте очень сложно родить ребенка, так как яйцеклеток не очень много. Выносить ребенка еще тяжелее. ЭКО также не приносили никакого результата", - делилась она.

В какой-то момент, по ее словам, начали закрадываться подозрения, что забеременеть не получится. Но телезвезда не сдавалась. "Я осознавала все риски и последствия тяжелой гормональной терапии, но желание завести ребенка превысило все. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. После этого я два месяца просто бегала по врачам. Я знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", - отметила блондинка.

Она тщательно скрывала свою беременность, потому что дико боялась. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, что готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. И если я не светила своим пузом, это не значит, что я не была беременная. Я просто остерегалась, потому что верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", - признавалась звезда.