В девятку, "Локо"! Пять простых выводов по финалу Кубка России "Локомотив" - "Крылья Советов"

Федор Смолов забил победный гол в финале Кубка России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В девятый раз в своей истории "Локомотив" выиграл Кубок России. Никто в нашей стране не побеждал в турнире больше, чем клуб из Черкизово. Вечером 12 мая команда Марко Николича в Нижнем Новгороде победила самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. Десять раз "Локо" играл в финале Кубка, девять раз - побеждал. Победить их в таком матче смог только "Спартак" в 1998 году. 22 года назад. "КП" выделяет пять основных моментов по итогам решающей встречи Кубка России сезона 2020/2021 в Нижнем Новгороде.

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - ГОТОВЫ К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Стартовый состав самарцев на финал Кубка России - повод для определенной гордости. Всего два легионера появились на поле у волжан. А их игра с "Локомотивом" - вполне симпатичная. Команда, которая год назад вылетела в ФНЛ, смогла сколотить состав из ярких игроков, которые не имеют яркого и богатого опыта в РПЛ. Сарвелли нашли в "Чертаново", Ивана Сергеева в "Торпедо". Он с 40+ голами в ФНЛ этого сезона летом сможет попробовать свои силы в Премьер-Лиге. Обычно, когда клуб вылетал из Премьер-Лиги, состав могли набирать из "обстрелянных" игроков в РПЛ. Но текущий состав "Крыльев", явно видно, строится не только "на сейчас" для решения задачи и победы в ФНЛ, но и - на перспективу. Тем более, что в день финала Кубка России пришла позитивная новость - самарцы получили лицензию для участия в РПЛ. Самара, возвращайся в Премьер-Лигу с миром.

ФЕДОР СМОЛОВ ДАЛ "ЗАОЧНЫЙ" ОТВЕТ ЧЕРЧЕСОВУ

После того, как Федор Смолов не попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы 2020, возникло немало вопросов. Ведь Смолов весной 2021 года играет в целом неплохо, и даже забивает немало голов. Но все же Федора держат в списке "запасных" для сборной национальной команды. И гол Федора Смолова в финале Кубка России был важен для него - показать, что даже после этого решения тренеров сборной он, Смолов, может. И может немало. Потому что когда решали, кто будет бить пенальти, в трансляции было видно - Смолов показал на себя пальцем и твердо сказал "Я бью!". Но точка в сезоне будет поставлена в воскресенье - 16 мая предстоит дома сыграть против бывшего клуба Федора, ФК "Урал". Там важна будет победа и поражение "Спартака" в Грозном. А Смолову - неплохо бы добавить голов в свою копилку.

СТАДИОН В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ - УНИКАЛЕН

В эпоху пандемии коронавируса видеть зрителей на стадионе во время футбольного матча - настоящая редкость. А полная, с учетом всех ограничений, арена, на которой играл Лео Месси на ЧМ-2018 - неплохое украшение финального матча "Локомотива" и "Крыльев Советов". И пускай местный клуб не играет в Премьер-Лиге, стадион не стоит без дела - сборная до коронавируса регулярно гостила в этом волжском городе. Согласно официальным данным, на финальную игру пришли 20888 зрителей.

КУБКОВЫЕ ТРАДИЦИИ "ЛОКОМОТИВА" ЖИВЫ

Весной 2021 года московский "Локомотив" - один из лучших клубов России. Команда Марко Николича сметала всех в битве за место в Лиге Чемпионов, пока не нарвалась на "Зенит" и поражение в Санкт-Петербурге. Но в копилке "Локо" оставался шанс на трофей по итогам сезона. С 1996 года "железнодорожники" восемь раз побеждали в Кубке России. Причем, проигрывали финал только однажды - в 1998 году. А вот самарские "Крылья Советов" спустя 17 лет снова играли в финале. И если летом 2004 года уступили "Тереку", то теперь же - "Локомотиву". Победа в Нижнем - девятый успех для "Локо".

"ЛОКОМОТИВ" ПОДАРИЛ ИНТРИГУ НА 30 ТУР

"Локомотив" выиграл Кубок России. И теперь уже он если выйдет в Лигу Чемпионов, то тогда будет "смещен" вектор. И в еврокубки выйдут не четыре, а пять команд. Третий клуб по итогам сезона будет в Лиге Европы, четвертый и пятый - в Лигу Конференций. И это правило действует даже в том случае, если "Локомотив" станет третьим, проиграв гонку за Лигу Чемпионов московскому "Спартаку". Что будет после 30 туров - узнаем примерно в 16:00 этого воскресенья.