Версия ученых: Наполеона погубила страсть к одеколону

Портрет Наполеона Бонапарта, фрагмент. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ален Делон, как известно, не пил одеколон. А вот его соотечественник Наполеон Бонапарт был без ума от парфюма. Ежедневно он употреблял по 2-3 флакона одеколона, утверждает профессор биомедицины Парвез Харис из университета Де Монфор в Лестере (Великобритания). Одеколоном прислуга растирала тело императора, им же Наполеон любил надушить волосы. Кроме того, Бонапарт вдыхал пары одеколона и даже пил его в лечебных целях.

- Коммерческая продажа одеколонов началась в 1792 году, - говорит профессор Харис. - В то время этот дорогой парфюм могли себе позволить только очень влиятельные и богатые люди. Наполеон был из числа таких людей и стал одним из главных пропагандистов одеколона.

В 1793 году Наполеон получил звание бригадного генерала за блестящую военную операцию по взятию Тулона. Будущему императору тогда исполнилось всего 24 года. Во время тулонской кампании он также подцепил чесотку - болезнь которая мучила его все оставшиеся годы. Она сопровождается сыпью, гнойничковыми образованиями и прочими дерматологическими “прелестями”. Врачей Бонапарт не жаловал и лечиться предпочитал одеколоном. Возможно обильные втирания парфюма облегчали ему жизнь.

Только личный парфюмер Наполеона Жерве Шарден ежемесячно снабжал своего сюзерена, как минимум, 50 флаконами одеколона ежемесячно. А в одном квартальном отчете 1806 года указывалось точное количество - 162 флакона на сумму 423 франка. Любопытно, что источая стойкие ароматы, сам Наполеон ценил иные запахи. Широко известна легенда, что возвращаясь из военных походов он отправлял к Жозефине гонца с запиской “Не мойся, я приеду через 3 дня”.

Впрочем, суть дела была не в этом. Наполеон умер 5 мая 1821 года в изгнании на острове Святой Елены в довольно цветущем возрасте - ему исполнился всего 51 год. Поэтому неудивительно, что обстоятельства его смерти объяснялись самыми разнообразными конспирологическими теориями. Одни историки утверждали, что обои, которыми была оклеена его спальня, оказались пропитаны ядовитым арсенатом меди. Широкое распространение получила гипотеза, что Наполеона отравили мышьяком. И действительно в образцах его волос было обнаружено повышенное содержание мышьяка.

- При детальном изучении ученые отказались от этой версии, - утверждает профессор Харис. - В эпоху Наполеона у многих людей был высокий уровень мышьяка в организме, поскольку мышьяк содержали лекарства и косметические средства того времени. Я не сомневаюсь, что основным ядом убившим Бонапарта был одеколон. Хотя совместное воздействие других химикатов, включая мышьяк, способствовали ухудшению здоровья Бонапарта и, в конечном итоге, ускорили его смерть от рака желудка.

Разве можно отравиться одеколоном, спросите вы? Оказывается можно. Ряд исследований показали, что передозировка эфирных масел (а они используются в рецептуре одеколонов), способны вызывать серьезные нарушения эндокринной системы. Причем эти нарушения могут проявиться во внешнем облике человека. Такие симптомы можно было наблюдать у Наполеона: среди них гинекомастия - увеличение молочных желез у мужчин, отсутствие растительности на теле. Кроме того, у Наполеона случались судороги и он постоянно испытывал ощущение холода.

Многолетнее воздействие чрезмерно высоких концентраций эфирного масла могло привести и к развитию рака желудка. Вероятно токсическое действие эфирных масел приблизило конец завоевателя. Впрочем, его политическая смерть наступила еще раньше, после проигранной русской кампании.

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