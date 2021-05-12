«Что ж ты молчала-то 50 лет?»: Валерию возмутили скандальные откровения Елены Прокловой

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Валерия, невероятно похорошевшая на изоляции, стала одной из самых ярких звёзд закрытой вечеринке «Русского радио» и телеканала RU.TV «Праздник на миллион». Артистка с удовольствием позировала перед камерами, демонстрируя прекрасные формы, словно и не было никакого карантина.

- Я каждый день занималась спортом, у меня было очень жёсткое расписание: упражнения, вокал, английский, французский... А ещё, когда помощница заболела, на мне был весь дом. И полы мыла, и готовила, - призналась певица. - Так что скучать было некогда. За всю пандемию я посмотрела только один сериал!

- Этот год без концертов научил вас экономии? - поинтересовались у Валерии репортеры.

- Я всегда жила сдержанно, а сейчас стала ещё более расчётливой. Мы никуда особо не ходили, никуда не ездили...

- А бриллианты? У вас сегодня очень красивое кольцо...

- Это мне подарили на день рождения. Но это не бриллиант, это топаз. Я даже не знаю, бывают ли такие крупные бриллианты. Сколько бы он тогда стоил?! На самом деле, к украшениям я равнодушна. У меня они есть, конечно, но все это подарки. Я сама себе ни одного кольца не купила. На вещи я вообще мало трачу. Раньше хаотично покупала одежду, выходило дорого. А сейчас научилась сочетать предметы гардероба, - это куда экономнее.

- В «Маске» как вам работалось с Филиппом Киркоровым - поп-король не задавил авторитетом?

- С ним прекрасно, очень легко! Казалось бы, мы столько лет вместе существуем в одном пространстве, а я узнала его совершенно с другой стороны. Если он любит кого-то, то любит до конца, очень самозабвенно. Он суперпрофи, создаёт атмосферу праздника, а ещё - очень умный человек. Просто браво!

- Как вы относитесь к хейту в с

Певица Валерия. Фото: Иван МАКЕЕВ

оцсетях, от которого страдают все звёзды? Видим, вам тоже регулярно пишут гадости...

- На самом деле, я заметила: больше всего хейта исходит не от молоденьких инстаграмщиц, а от женщин 45+. Я не знаю, может, это возраст такой: дети выросли, а по-прежнему хочется кого-то учить и раздавать советы. Даже на невестку мою ополчились - почему, мол, Лиана без ребёнка уехала отдыхать в Эмираты? Они с Арсением изначально на три дня забронировали отель в Подмосковье, хотели порыбачить, но погода преподнесла неприятный сюрприз. Счастье, что удалось вырваться в Абу-Даби. И тут началось... Я все понимаю: не у каждого есть возможность улететь в Абу-Даби, но не надо свою злость прикрывать заботой о детях, да ещё и чужих. Нужно отдать должное моей невестке: Лиана дала отпор. Причём, очень тактично и сдержанно, она интеллигентная девочка.

- Правда, что Арсений и Лиана ни рубля у вас не берут?

- Так и есть. Арсений с 16 лет самостоятельный молодой человек. Он сам оплатил свадьбу, сам содержит свою семью. Я не очень поняла бы, будь у нас по-другому. У нас с Иосифом на двоих шестеро детей - что, всех содержать с их семьями? Я и сама в 17 лет начала зарабатывать, у мамы с папой денег не просила.

- Младший сын первым порадовал вас внучкой - а старшие дети как-то работают в этом направлении?

- Они живут в Европе, у них свои представления о прекрасном. Я не вмешиваюсь: главное, они счастливы, пусть живут, как хотят!

- Вы много лет помогаете жертвам домашнего насилия. А как относитесь к последним заявлениям о харассменте - Ани Лорак, Елены Прокловой? Надо ли об этом говорить, если женщин зачастую травят после подобных откровений?

- Об этом надо говорить тогда, когда это происходит. А 30 лет спустя, как голливудские звезды, не очень корректно. Я не в курсе последних скандалов, но читала, что Ани Лорак уже отказалась от своих слов, якобы журналисты все передернули. А в случае с Прокловой я не понимаю: ну зачем? Что человек хотел этим сказать? Конечно, такие случаи имеют место быть, так было всегда, на протяжении веков. Но почему надо говорить об этом 50 лет спустя? Чтобы что..? Почему ты раньше-то молчала, целых 50 лет?

- Может, она боялась, что столь значимые люди могут погубить ее карьеру (как выяснили поклонники, сопоставив все факты, актриса намекала на домогательства Олега Табакова. - Ред.)...

- Ее успешная карьера давно уже позади. Она прекрасная актриса, много снималась, потом была телеведущей... Но мне кажется, что такие заявления сейчас - это дань моде. И даже меня, хотя я всегда была за женщин, это начинает немного раздражать. Мне кажется, здесь какая-то нездоровая история.

Напомним, недавно публику потрясли сразу два громких скандала. Ани Лорак в интервью Борису Корчевникову недвусмысленно намекнула, что в «нулевых» ее склонял к интиму продюсер Константин Меладзе. Мол, получив отказ, отец «ВИА Гры» полностью вычеркнул певицу из своей жизни и даже заблокировал ей контакты в шоу-бизнесе.

А 67-летняя Елена Проклова в эфире шоу «Секрет на миллион» и вовсе заявила о сексуальном насилии со стороны некоего известного артиста, которое она пережила в 15 лет.

- Он сказал, что будет готовить меня к поступлению во МХАТ, и после съемок увез в лес читать басню, - в слезах призналась артистка в телеэфире. - Зашел сзади, взял меня за грудь... Я сказала: «Ой, что вы делаете…». Он ответил: «Ты просто меня слушай!». Когда я вспоминаю эту девочку бедную, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу... Я должна была трогать его… там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…

Поклонники актрисы пришли к выводу, что она говорила про Олега Табакова: именно с ним Елена Проклова в 15 лет снималась в фильме «Гори, гори моя звезда!» и, по слухам, крутила бурный роман. Однако, далеко не все поддержали артистку: после нашумевшего интервью многие обвинили саму Проклову в грязном пиаре.

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