Рекордная жара в Европейской части России: В Москве будет побит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По календарю еще две недели весны впереди, но с точки зрения погоды лето уже наступило – или наступит сегодня-завтра. Огромные территории Европейской части Росии ждет 30-градусная жара, аномальная даже для летних месяцев, а уж для мая тем более, прудупреждают в Гидрометцентре России.

Москва, Санкт-Петербург, Кировская область, Нижегородская, Башкирия, Марий-Эл – во всех этих регионах конец рабочей недели, выходные дни и начало следующей недели будут небывало жаркими. В каждом регионе пик зноя придется на разные даты, но майские температурные рекорды наверняка будут побиты везде.

В Санкт-Петербурге это уже произошло: в среду, 12 мая, воздух прогрелся до +27 градусов. До сих пор максимум за всю историю метеонаблюдений для 12 мая оставался за 1963 годом, когда жители Ленинграда грелись при +26,6 градуса.

В Москве и Подмосковье только-только закончились ночные заморозки (во всяком случае, будем надеться, что на этом - все, потому как и в начале июня в нашем климате подморозить может). В ночь на 10 июня воздух остыл до -2,2, под утро 11 мая до -1 градуса. Уже в пятницу и выходные дни +24...+25 градусов, по ночам без всяких намеков на заморозки, около +10 градусов. Такая погода соответствует климатическим нормам для июня, констатируют в центре “Фобос”. Лето приходит на две недели раньше срока!

А вот грозы майские никуда не денутся, будут греметь в ближайшие три дня. В целом же май 2021 в столице перевыполнит норму по дождям в два раза, уверены синоптики Московского метеобюро.

Но это лишь начало. На следующей неделе на смену приятному и комфортному теплу придет аномальная для мая жара. Во вторник, 18 мая, в Москве +30! Рекорд для 18 мая за все 140 лет метеонаблюдений +29,1 градуса, и он держится с позапрошлого века, с 1897 года.

Еще раньше летний зной придет в Нижегородскую и Кировскую области, Чувашию и Удмуртию, Марий Эл и Башкортостан. Там уже в четверг, 13 мая, +30...+31 градус, и пекло сохранится до субботы, 15 мая. По сравнению с климатическими нормами – на 7 градусов выше.

Жаркая майская аномалия доберется и до севера: в Республике Коми в ближайшие дни тоже до +30, в Архангельской области +28.