Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе: Лучший друг актера прокомментировал слухи об их воссоединении

Поклонники гадают: неужели Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще недавно поклонники Дженнифер Лопес жалели певицу, оставшуюся одну после расставания с женихом Алексом Родригесом. Пара объявила о разрыве в марте, по слухам, бейсболист изменил 51-летней певице. Но все оказалось не так просто. На днях папарацци сфотографировали Джей Ло в машине… вместе с ее бывшим – 48-летним голливудских актером Беном Аффлеком.

Когда-то Бена и Дженнифер связывала безумная страсть. Таблоиды прозвали их пару «Беннифер», они были помолвлены, но расстались буквально накануне свадьбы. И вот теперь Дженнифер вновь проводит время с бывшим женихом, который, к слову, тоже недавно расстался с возлюбленной – «девушкой Джеймса Бонда», актрисой Аной де Армас.

Дальше – больше. Американские СМИ раскопали, что Бен и Джен катались вместе в машине не просто так. Бывшие любовники провели вдвоем отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. Они прилетели туда на частном самолете и два дня жили в одном из лучших отелей на территории Йеллоустонского национального парка.

И, наконец, источник из окружения Лопес поведал изданию People.com, что Лопес и Аффлек начали активно общаться в феврале, еще когда Дженнифер встречалась с Родригесом. По информации источника издания TMZ, инициатива возродить отношения принадлежит Бену. Лопес тогда уехала в Доминиканскую республику на съемки фильма «Shotgun Wedding». В картине она играет главную роль – невесты, чья свадьба прерывается в самый неожиданный момент. Увидев снимки Джей Ло в свадебном платье, Аффлек якобы отправил ей нежное письмо. И написал, что ему нравится, как она выглядит в подвенечном наряде. Дженнифер растаяла и ответила бывшему жениху. Завязалась переписка, которая в итоге привела к воссоединению. А, возможно, и послужила толчком к тому, чтобы Лопес бросила Родригеса ради старой любви.

Лопес и Аффлек были помолвлены, но разорвали отношения незадолго до свадьбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Все произошло довольно быстро, но Дженнифер счастлива. Она наслаждается временем, проведенным с Беном, - поделились инсайдеры.

Возобновление романа Аффлека и Лопес оказалось полной неожиданностью для всех, даже для близких друзей Бена. Во всяком случае, его лучший друг, актер Мэтт Дэймон, с которым Аффлек дружит с детства, оказался не в курсе этих отношений. Или просто сделал вид, что не в курсе. В эфире одного телешоу ведущие спросили Мэтта, что он думает о воссоединении Бена и Джей Ло.

- В этом мире недостаточно спиртного, чтобы вы заставили меня сказать что-нибудь об этом, - пошутил Дэймон.

Актер признался, что узнал об этой новости только что от самих ведущих.

- Это захватывающая история! Я люблю их обоих. Надеюсь, это правда. Это было бы потрясающе, - заявил Мэтт.

Актер Мэтт Дэймон, с которым Аффлек дружит с детства, оказался не в курсе этих отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь поклонники гадают: что же все-таки стоит за всей этой историей? Возможно, это и вправду воссоединение бывших влюбленных. А, возможно, тщательно спланированная пиар-акция, задуманная, чтобы помочь Лопес благополучно выбраться из некрасивой истории с изменой Родригеса. Во всяком случае, старые поклонники пары Аффлека и Лопес держат кулачки и надеются, что они все-таки решили дать своим отношениям второй шанс.

Напомним, роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В январе 2004 они подтвердили слухи о расставании.

Роман Аффлека и Лопес начался в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С бейсболистом Алексом Родригесом Лопес провела вместе четыре года. Они начали встречаться в 2016 году. А в марте 2019-го Алекс сделал подруге предложение руки и сердца во время романтического отпуска на Багамских островах.

В декабре прошлого года Дженнифер рассказала во время ток-шоу, что ей уже дважды пришлось отменять свадьбу с Алексом. Они планировали устроить торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.