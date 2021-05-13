Билл Гейтс - о разводе: в нашем браке уже давно не было любви

Известие о разводе Гейтсов, имеющих троих детей, стало неожиданностью для многих Фото: REUTERS

Американские СМИ опубликовали признание основателя и владельца компании Microsoft Билла Гейтса. Один из самых богатых людей мира, объявивший о разводе со своей женой Мелиндой, недавно рассказал своим друзьям, что в течение долгих лет он жил в браке без любви.

Своими откровениями Гейтс поделился с партнерами по гольфу, сообщает foxnews. Этот вид спорт всегда играл большую роль для миллиардера. В свое время он даже настоял на том, чтобы его бракосочетание с Мелиндой состоялось на поле для гольфа одного из гавайских отелей.

Первое слушание по делу о разводе известной во всем мире пары запланировано на 14 мая.

Известие о разводе Гейтсов, имеющих троих детей, стало неожиданностью для многих, особенно с учетом того, что 56-летняя Мелинда Гейтс является ревностной католичкой. Сообщается, что после завершения гражданской процедуры развода она намерена обратиться в Ватикан, чтобы аннулировать брак в соответствии с требованиями церкви.

Основной причиной развода Гейтсов называют дружбу Билла с покойным миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном, против которой всегда выступала Мелинда.