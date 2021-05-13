Рестораторы в США столкнулись с нехваткой рабочей силы: американцы не спешат выходить на смены

Вопрос о нежелании американцев возвращаться на работу дошел до Белого дома Фото: REUTERS

Отмена коронавирусных ограничений в США заставила ресторанный бизнес столкнуться с новой проблемой – многие заведения общепита не могут найти достаточное количество сотрудников для полноценной работы.

По мнению некоторых предпринимателей, в нежелании американцев работать виноваты денежные пособия, которые уже длительное время выплачиваются людям, сидящим на карантине – согласно статистике, около 16 миллионов граждан США в той или иной форме получают пособия по безработице. Причем некоторые штаты дополняют федеральные выплаты из собственных бюджетов, и таким образом суммарные ежемесячные пособия для некоторых людей в сумме превышают зарплаты, которые они получили до пандемии.

Другие же полагают, что причиной отсутствия работников является страх заразиться коронавирусом, поскольку сфера обслуживания предполагает общение с большим количеством посетителей.

По словам одного из директоров компании Restaurants Inc. Джона Уида, с проблемой нехватки сотрудников он столкнулся впервые. В связи с этим предприятию пришлось вначале сократить рабочую неделю на один день, а затем отказаться от части позиций в меню.

В то же время, большинство рестораторов уверены, что люди в конце концов пойдут на работу, но не раньше, чем вакцинация охватит подавляющее количество граждан.

Уровень безработицы в США составляет сейчас 6%. Пиковые значения в самый разгар пандемии коронавируса составляли 14-15%.

Вопрос о нежелании американцев возвращаться на работу дошел до Белого дома, где один из журналистов привел на пресс-брифинге следующие данные:

- Бруклинская торговая палата провела опрос среди руководителей 200 малых предприятий. Согласно результатом опроса, 64% опрошенных испытывают проблемы с недостатком рабочей силы. 42% респондентов назвали главной причиной этому высокие пособия по безработице. Исследования Чикагского университета подтвердили, что 32% американцев, получающих сейчас пособие по безработице, получают больше, чем до увольнения.

Все это происходит на фоне неоднократных уверений действующего президента Джо Байдена, заявляющего, что «никому не должно быть позволено обыгрывать систему, и мы будем настаивать на соблюдении закона».