Противницу Трампа и его соратницу по партии сняли с руководящей должности

На посту председателя Конференции Чейни находилась с января 2019 года Фото: REUTERS

Непрекращающаяся критика в адрес Дональда Трампа со стороны председателя Конференции республиканцев в Палате представителей Лиз Чейни привела к тому, что конгрессвумен лишили должности – решение было принято тайным голосованием.

На посту председателя Конференции Чейни находилась с января 2019 года. Ранее она последовательно поддерживала решения Трампа, помогая претворять их в жизнь в Палате представителей. После ухода 45-го президента с должности и атаки его сторонников на Капитолий, Чейни вошла в число республиканцев, проголосовавших за импичмент Трампа, а позже неоднократно выступала с критикой в адрес бывшего главы Белого дома.

– Если молчать и игнорировать ложь, то это придает смелости лжецу. Я не стану в этом участвовать. Я не буду сидеть сложа руки и молча смотреть, как другие ведут нашу партию по пути прочь от верховенства закона и присоединяются к кампании бывшего президента по подрыву нашей демократии. – заявила она.

Голосование, закончившееся отстранением Лиз Чейни от должности, - не первая попытка убрать непокорную функционерку, но предыдущее голосование по этому вопросу, состоявшееся в феврале, не принесло сторонникам Трампа нужного результата, сообщает foxnews.

Ее отставка – еще одно подтверждение тому, что Трамп продолжает оставаться самым влиятельным, пусть и формальным, руководителем Республиканской партии США и основным ее кандидатом на следующих президентских выборах.

Кто станет новым председателем республиканской Конференции в Палате представителей пока неясно. Наиболее подходящим кандидатом на эту должность многие считают Элиз Стефаник, в частности, ее кандидатуру поддержал и сам Трамп.

54-летняя Элизабет Чейни является членом Палаты представителей США с января 2017 года. Ее отца, Дика Чейни, нередко называют самым влиятельным вице-президентом в истории Америки – эту должность он занимал с 2001 по 2009 год при президенте Джордже Буше. До этого Чейни был министром обороны США, а еще раньше, в 1987-1989 годах, занимал тот же самый пост, которого недавно лишилась его дочь.