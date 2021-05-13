Полный бардак: страны Евросоюза намерены вводить разные форматы ковид-паспортов

B ближайшие дни пилотный проект по тестированию технологии сертификатов будет запущен в нескольких странах Фото: REUTERS

Встреча представителей Еврокомиссии и министров иностранных дел стран ЕС, на которой обсуждался вопрос введения сертификатов прививок от коронавируса, окончилась безрезультатно – формат ковид-паспортов остался несогласованным.

Но сразу после ее окончания представители стран, входящих в Евросоюз, наперебой стали заявлять о том, что будут такие паспорта вводить самостоятельно.

- Представляя инициативу, представитель Еврокомиссии раз пятнадцать повторил, что сертификат вводится в строгом соответствии с принципом субсидиарности – это когда страна сама решает, что и как, а Брюссель ей не указ. А это значит, что в разных странах, скорее всего, будут и разные требования", – заявила евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

По мнению вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, введение единых сертификатов вакцинации позволило бы людям беспрепятственно перемещаться между странами и приступить к полноценному восстановлению индустрии путешествий.

Шефчовича поддержал государственный министр ФРГ по делам Европы, заявивший, что вопрос введения ковид-паспортов на фоне набирающей обороты кампании по вакцинации имеет первоочередное значение.

Пока же в Еврокомиссии сообщили, что в ближайшие дни пилотный проект по тестированию технологии сертификатов будет запущен в нескольких странах. Это означает, что до введения собственно ковид-паспортов дело пока дойдет не скоро.