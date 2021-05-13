«Они свои моменты использовали»: Руслан Нигматуллин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Фото Александр Щербак/ТАСС

Московский «Локомотив» — победитель Кубка России! «Железнодорожники» обыграли в финальном матче турнира «Крылья Советов» — 3:1. Ничейный результат после первого тайма удалось переломить благодаря голам Фёдора Смолова и Мурило во втором. Для красно-зелёных этот кубок стал девятым в российской истории. Ближайший преследователь «Локо» по этому показателю — ЦСКА, у которого набралось семь кубков.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поздравил команду Николича с победой в Кубке и проанализировал финальный матч в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

— «Локомотив» хочется поздравить с заслуженной победой. Результат по делу. С другой-то стороны, почему «Локомотив» должен был сразу снимать все вопросы в первой тайме? Они же не с любительской командой выступали, а с клубом, который дошёл до финала Кубка, обыграв четыре представителя РПЛ на пути к финалу. «Крылья Советов» успешно играли в ФНЛ, у них очень высокий уровень. К финалу самарцы подошли в хорошей форме и с хорошим настроем. Но класс сыграл роль — «Локомотив» свои моменты использовал. «Крылья» при удачном стечении обстоятельств могли и победить. Нельзя сказать, что «Локомотив» безоговорочно задавил соперников. Просто «железнодорожники» не пропустили в тех моментах, которые возникали у Самары. За счёт этого и победили, — заявил Руслан Нигматуллин.

После финального свистка многие заговорили о том, что и Смолов, и Гилерме доказали Черчесову, что достойны вызова в сборную. Напомним, 11 мая был опубликован расширенный список футболистов, которых планируется вызывать в национальную команду к Евро-2020. Нигматуллин рассказал, почему финал Кубка не может стать показателем для нападающего и вратаря «Локо».

— Доказали ли Смолов и Гилерме, что они заслуживали вызова в сборную? Эта тема будет актуальной, если конкуренты по позициям Смолова и Гилерме не смогут хорошо выступить. Тогда к тренерскому штабу сборной будут вопросы. А сейчас принимать решение им, они несут ответственность. На эти позиции достаточно кандидатов. Но скажу, что и Смолов, и Гилерме, по моему мнению, заслуживали права быть в этом списке, — рассказал Нигматуллин корреспонденту kp.ru.

Что касается «Крыльев Советов», то самарская команда стала одним из открытий текущего сезона. Уже сейчас досрочного победителя ФНЛ называют крепким середняком по меркам Российской Премьер-Лиги. А бомбардир «Крыльев» Иван Сергеев бьет все рекорды по голам и продолжает удивлять своей результативностью. Руслан Нигматуллин также оценил выступление «Крыльев» в этом сезоне.

— У самарцев очень много интересных игроков. Про Сергеева и его 43 гола всем всё понятно. Выделю варварскую линию. Три вратаря у них абсолютно равных. Очень приятно наблюдать за проектом «Крылья Советов». Они станут украшением Российской Премьер-Лиги, — сказал экс-вратарь «Локомотива».

«Железнодорожники» обеспечили себе участие в Лиге Европы. При этом команда Марко Николича продолжает борьбу за Лигу чемпионов в РПЛ. Нигматуллин рассказал, могут ли футболисты «Локо» остановится на достигнутом и довольствоваться Лигой Европы.

— Приоритетом для «Локомотива» всегда была и будет Лига чемпионов. Нельзя забывать про те большие финансовые бонусы, которые даёт участие в Лиге чемпионов. Как и любой команде, «Локомотиву» они крайне необходимы. Лига Европы — прекрасный турнир, но пока есть шансы, бороться надо за Лигу чемпионов.