«Пятёрочка» завоевала три награды международной премии Global Eventex Awards

Проект по развитию корпоративного спорта и ЗОЖ «Турбостарты» получил серебро в номинации ESport Event («Спортивное мероприятие в онлайн») и бронзу в номинации Russian Event («Лучшее российское мероприятие»). Бронзу в категории Virtual Event («Лучший онлайн-праздник») завоевал новогодний корпоратив-мюзикл «Однажды в «Пятёрочке».

На премию было подано более 560 заявок из 37 стран мира. «Пятёрочка» представляла свой проект наряду с такими крупнейшими компаниями, как Google, YouTube, Adobe, Microsoft, Audi, Alibaba и другими.

Экспертный совет отметил серебряным и бронзовым призом корпоративную спартакиаду «Турбостарты», которая была реализована в 2020 году полностью в онлайн-формате. Участие в проекте приняли более 23 тысяч сотрудников торговой сети из разных регионов России. На протяжении полутора месяцев они соревновались в четырёх направлениях: спортивный квиз (интеллектуальная игра из пяти раундов), планка-челлендж, быстрые шахматы и кроссфит. Для проведения соревнований был запущен специальный лендинг, где участники и болельщики следили за всеми активностями, расписанием, смотрели прямые эфиры с известными комментаторами и спортсменами. В целом эфиры проекта, включая финал, на сайте и в социальных сетях, увидели свыше миллиона человек. Кроме того, в рамках спартакиады «Пятёрочка» провела благотворительный онлайн-марафон в пользу детей-спортсменов с особенностями развития.

Бронзовую награду получил новогодний онлайн-мюзикл «Однажды в «Пятёрочке». В 2020 году «Пятёрочка» решила сломать существующие стереотипы и превратить новогодний корпоратив, который традиционно проходит в компании в конце января, в полноценное кинематографическое онлайн-событие. Подготовка, прекоммуникация, кастинг, написание сценария, репетиции, непосредственно съёмки и монтаж фильма заняли 2,5 месяца. Из 3 тысяч сотрудников «Пятёрочки», заявившихся на кастинг, были отобраны 300, которые и приняли участие в мюзикле. Съёмки проходили в 14 городах России, за постановку отвечали профессиональные режиссёры, сценаристы, хореографы, стилисты, художественные руководители, операторы ведущих телевизионных каналов страны. Мюзикл объединил все подразделения и регионы присутствия торговой сети.

«Несмотря на пандемию и ограничения, «Пятёрочка» решила сохранить традицию и провести оба запланированных крупных корпоративных мероприятия, но в новом для всех онлайн-формате. В обоих проектах перед нами стояла амбициозная задача — нужно было вовлечь не только сотрудников компании, но и внешних зрителей. В итоге оба события стали настоящими праздниками для тысяч людей по всей стране. Мы рады, что экспертное жюри высоко оценили реализацию мероприятий в рамках развития HR-бренда и корпоративной культуры», – рассказала начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова.

Премия Global Eventex Awards учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Организаторы сравнивают её с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий. В состав жюри входят эксперты и профессионалы с многолетним опытом проведения мероприятий: журналисты ведущих событийных журналов, руководители ассоциаций, представители конгресс-бюро, лидеры мнений отрасли. В конкурсе за все время его существования приняли участие более 950 компаний из 85 стран.