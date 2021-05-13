Американские генералы усомнились в психическом здоровье Байдена. И вот почему

Ляпы Байдена, которые он совершает уже не первый год, давно заставляют многих усомниться в его неадекватности Фото: REUTERS

Более 120 генералов и адмиралов Армии США, вышедших в отставку, подписали и опубликовали открытое письмо. В нем они выразили сомнения в честности последних президентских выборов в Америке, приведших Байдена к власти, а также в адекватности действующего главы государства, являющегося по совместительству главнокомандующим американской армии.

Военные прямо обвинили нынешнюю администрацию Белого дома в прямых посягательствах на свои избирательные права. Кроме того, они поставили в вину судебным и правоохранительным инстанциям отказ от расследования зафиксированных в ходе голосования нарушений.

Отдельного внимания подписантов удостоилось состояние здоровья 78-летнего президента. «Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, днем или ночью», — написали военные, давшие заодно оценку новой администрации США, под руководством которой, по их мнению, Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».

Белый дом пока никак не отреагировал на публикацию. Но ранее сообщалось, что самый старый в истории США президент пройдет плановое медицинское обследование ближе к концу текущего года. Из прошлого заключения врачей, датированного декабрем 2019 года, известно, что Байден страдает нерегулярным сердцебиением, сезонной аллергией и гастроэзофагеальным рефлюксом.

Ляпы Байдена, которые он совершает уже не первый год, давно заставляют многих усомниться в его aдекватности. Хотя состояние здоровья Байдена и его психическая вменяемость привлекала всеобщее внимание и ранее. Только за 5 неполных месяцев пребывания в Белом доме действующий президент США «отметился» тем, что несколько раз упал на самолетном трапе, неоднократно нес околесицу в ходе рабочих встреч, путал имена и даты, спрашивал у помощников, что ему необходимо делать в данный момент времени.

В период своей предвыборной кампании Байден заявил на встрече с избирателями-индейцами: «Индейцы обеспечивают самый большой прирост населения в Дэлавере. Это же американцы, которые приехали из Индии. Вы не можете не слышать легкого индийского акцента, когда заходите в любую забегаловку в этом штате».

Тогда же, в одном из интервью, рассуждая о фондовом рынке, он заговорил о финансовом кризисе, накрывшем США в 1929 году, и сказал: «В разгар кризиса президент Франклин Рузвельт выступил по телевидению». В 1929 году главой Белого дома был Гербер Гувер, а телевидение еще не было изобретено.

В ходе предвыборной гонки Байден неоднократно называл Дональда Трампа Джорджем, вероятно, путая его с бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим.

Незадолго до окончания кампании, находясь в Филадельфии, Байден перепутал свою внучку с… покойным сыном. Представляя девочку, стоявшую рядом с ним, на всю страну политик неожиданно сказал: «Это мой сын Бо».

Уже после своего переезда в Белый дом Байден назвал свою заместительницу Камалу Харрис «президентом США». При этом, он даже не заметил своей ошибки и не стал поправлять фразу.

19 марта 46-ой президент США несколько раз споткнулся, когда поднимался по трапу президентского самолета, став, в итоге, героем многочисленных Интернет-мемов.