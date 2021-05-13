«Корзину доброты» соберут в Санкт-Петербурге

Во время марафона будет собрана продовольственная помощь для одиноких пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он пройдёт 15 мая с 10 до 18 часов во всех магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» внутри КАД. Общегородской марафон пройдёт в рамках празднования пятнадцатилетия X5 Retail Group.

Для участия в марафоне необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты и др.) и оставить их в специальных тележках или передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранное продовольствие свезут на склад, где сформируют продуктовые наборы и доставят их нуждающимся. Благополучателями акции станут 2 500 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

К собранному продовольствию X5 Retail Group добавит 30% в качестве собственного благотворительного вложения. Компания также взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона – обеспечение инфраструктуры, логистики и т.д. Марафон пройдёт при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Санкт-Петербургской Митрополии. Кроме того, компания Henkel добавит в каждую «корзину доброты» средства по уходу за волосами и телом, компания Unilever – средства личной гигиены и бытовую химию, а «Тетра Пак» - упаковку ультрапастеризованного молока.

X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи. Также постоянно действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, который в прошлом году стал площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи в период активной фазы распространения коронавирусной инфекции. В этом году общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» прошёл в Челябинске. В акции приняли участие все магазины X5 южноуральской столицы. Марафон позволил собрать около 6,6 тонн продуктов питания, из которых волонтёры сформировали 1 100 наборов. Результат превзошёл ожидания организаторов, что позволило увеличить количество семей благополучателей акции до 800. Всего благодаря марафонам и регулярным сборам 2021 года уже удалось собрать более 70 тонн продовольствия. В рамках благотворительных акций 2020 года, прошедших в магазинах компании и на сайте корзинадоброты.рф, удалось собрать более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн превышает результат 2019 года. Таким образом, в прошлом году помощь получили 142 092 человека, включая детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и врачей.