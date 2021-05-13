«Пропагандируется преступный образ жизни и культ насилия»: в чем еще причины нападения на школы?

Фото Министерства информационной политики Мурманской области

В Мурманске прошло выездное совещание секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Северо-Западном федеральном округе, посвящённое мерам противодействия террористическим и экстремистским проявлениям на территории СЗФО. Подобные плановые встречи регулярно проводятся во всех федеральных округах страны. В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также главы всех регионов, входящих в состав округа.

«ПРЕДОТВРАЩЕНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ НАПАДЕНИЯ»

Совещание началось с минуты молчания в память о детях и педагогах, погибших 11 мая в Казани в результате вооружённого нападения на школу. Трагедия в столице Татарстана задала тон разговору – в своём вступительном слове секретарь Совбеза сделал акцент на опасности распространения деструктивной идеологии среди молодежи.

Фото Министерства информационной политики Мурманской области

«Для провоцирования агрессии в молодежной среде пропагандируется преступный образ жизни, культ насилия, маргинальная и криминальная субкультура, – отметил Николай Патрушев. - Только в прошлом году предотвращены две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей – в республике Коми и Ленинградской области. В целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей. Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов ее финансирования, в том числе из-за рубежа».

Секретарь Совета безопасности России Николай Платонович Патрушев. Фото Министерства информационной политики Мурманской области

По словам секретаря совета Безопасности РФ, на Северо-Западе России растет число проявлений как терроризма, так и экстремизма. Этому способствует, в том числе, усталость людей от карантинных мер и негативное отношение к мигрантам. Такие настроения используются для провоцирования агрессивного поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные акции, подчеркнул Николай Патрушев.

Также, по его мнению, нельзя сбрасывать со счетов деятельность иностранных неправительственных организаций, раздувающих межэтническую напряженность и сепаратистские настроения, в том числе в среде коренных малочисленных народов. Примеры такой деятельности выявлены и в Мурманской области.

Фото Министерства информационной политики Мурманской области

ПРОДВИНУТЫЕ ЭКСТРЕМИСТЫ

Выход из ситуации, как считает глава Совбеза, – в повышении эффективности профилактических, превентивных мер борьбы с распространением деструктивной информации, искажением истории, пропагандой насилия и межнациональной розни и в адресном подходе к такой работе. Необходимо скорректировать проводимую в регионах работу с молодежью с учетом целей и направлений молодёжной политики, обозначенных в недавно принятом соответствующем федеральном Законе.

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Гуцан Александр Владимирович. Фото Министерства информационной политики Мурманской области

«В настоящее время угроза совершения террористических преступлений остается, что требует от всех органов системы противодействия терроризму совершенствования мер, направленных на обеспечение безопасности, – сообщил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. – Реалии нашего времени таковы, что большая часть преступлений террористической и экстремистской направленности связаны сегодня с использованием информационных и коммуникационных технологий. Все больше публичных призывов к террористическим и экстремистским действиям звучит в Интернет-ресурсах, в социальных сетях, что с очевидностью требует совершенно иных профилактических подходов и корректировки деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти».

Фото Министерства информационной политики Мурманской области

На совещании были рассмотрены дополнительные меры по недопущению сращивания криминальной среды с террористическими и религиозно-экстремистскими ячейками, по предупреждению на ранней стадии возникающих конфликтов и столкновений на межнациональной и религиозной почве. Выработаны рекомендации по усилению в образовательных организациях просветительской и воспитательной работы, формированию неприязни к идеям экстремизма, терроризма и деструктивного поведения.

В связи с предстоящим проведением выборов в Государственную Думу поставлены задачи по предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела России, по недопущению нарушений законодательства.