«Газпром нефть» продолжает поддержку социального развития Оренбургской области

Фото «Газпром нефть»

«Газпром нефть» и правительство Оренбургской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2021 году. Компания поддержит региональные социальные проекты, спортивные, образовательные и культурные программы в Оренбурге, Новосергиевском, Переволоцком и Оренбургском районах области. При участии «Газпром нефти» продолжится развитие сельских учреждений, общественных пространств и проведение детских праздников.

10 ЛЕТ В ОРЕНБУРЖЬЕ

«В 2021 году исполняется 10 лет с запуска значимых проектов «Газпром нефти» в Оренбуржье, - сообщил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - За этот период область стала для нас не только важным регионом, но и центром создания новых технологий. Мы развиваем инновации в бурении, экологическом мониторинге и цифровом управлении производством. В Оренбургской области „Газпром нефть“ уделяет приоритетное внимание развитию социальной сферы и улучшению качества среды для жителей региона».

«Газпром нефть» уже построила, отремонтировала и благоустроила в Оренбургской области более 160 школ, детских садов, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры. А в рамках грантового конкурса программы „Родные города“ оказала поддержку более 180 инициативам, предложенным самими оренбуржцами.

Оренбургская область стала одним из основных регионов корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города», ключевой целью которой является повышение качества жизни через развитие социальной инфраструктуры, поддержку спорта, образования и здравоохранения.

ПОМОЩЬ В ПАНДЕМИЮ

«Уже 10 лет компания является надежным партнером региона в реализации важных инвестиционных и социальных проектов, - пояснил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - В «ковидном» 2020 году компания «Газпром нефть» оказала помощь в покупке медицинского оборудования, средств индивидуальной медицинской защиты и лекарственных препаратов для медучреждений региона. Для областной клинической инфекционной больницы № 2 был приобретен 32-срезовый компьютерный томограф, закуплены жидкий кислород и противовирусные средства. Для Новосергиевской районной больницы — компрессоры для кислородных концентраторов, необходимых пациентам, страдающим дыхательной недостаточностью. В Переволоцкую центральную районную больницу и образовательные учреждения региона приобретены современные бактерицидные обеззараживатели воздуха. В этом году продолжаем сотрудничество».

Обратим внимание, что «Газпром нефть» играет значимую роль в развитии Оренбуржья, являясь крупным налогоплательщиком и работодателем. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в Оренбургской области «Газпром нефтью» построены открытые спортивные площадки и детские игровые комплексы, отремонтированы объекты культуры и образования и дома многодетных семей.

Дополнительным инструментом развития региона является грантовый конкурс «Газпром нефти» для общественно-значимых проектов. Он нацелен на поддержку инициатив оренбуржцев, повышение качества жизни, а также на развитие некоммерческих и муниципальных организаций. С 2013 по 2019 годы в Оренбургской области прошли семь грантовых конкурсов «Газпром нефти», в которых было поддержано 182 социальных проекта.