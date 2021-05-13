Чтобы развеять слухи о здоровье Байдена, Белый дом опубликует результаты медобследования президента США

Американцы хотят быть уверены, что ими управляет здоровый, хотя бы относительно, человек Фото: REUTERS

До конца года Джо Байден пройдет полное медицинское обследование. Об этом заявил официальный представитель Белого дома. Вероятно, таким образом планируется в том числе развеять сомнения 120 отставных генералов, которые опубликовали открытое письмо с сомнениями в психическом здоровье старейшего за всю историю США президента.

- Позднее в этом году президент планирует пройти медицинское обследование. Его результаты будут опубликованы, - заявил официальный представитель Белого дома Эндрю Бэйтс.

Последний раз публике сообщали о здоровье Байдена в декабре 2019 года, когда он еще даже не был кандидатом на первый пост в стране от своей партии. Тогда врач, которого Байден позже назначит штатным терапевтом Белого дома, описал его как «здорового, энергичного 77-летнего мужчину, который в силах выполнять обязанности президента». С тех пор о состоянии Байдена официально ничего не сообщалось, хотя он успел несколько раз попасть в неприятные ситуации: упал и сломал ногу, выгуливая собаку, несколько раз спотыкался и падал, поднимаясь по трапу самолета, а уж сколько было забавных или неловких оговорок во время публичных выступлений, не счесть.

Несмотря на характеристику «здоров», выданную Байдену в 2019-м, тогда же его личный врач рассказал, что будущий президент принимает 3 рецептурных препарата из-за небольших проблем с сердцем. Зато Байден не курит, совсем не пьет и занимается спортом минимум 5 раз в неделю. Тогда опубликовали даже индекс массы тела будущего хозяина Белого дома — 24.38, что считается нормальным.

По словам личного врача Байдена, самый серьезный случай приключился с ним в 1988-м, когда у политика обнаружили аневризму головного мозга. Во время операции нейрохирург увидел еще одну аневризму, которую не показал снимок. После операции Байден довольно быстро восстановился.

Стоит отметить, что публикация подобных медицинских отчетов — не добрая воля администрации Байдена, а обязанность. Американцы хотят быть уверены, что ими управляет здоровый, хотя бы относительно, человек. Хотя к результатам президентской диспансеризации нередко возникают вопросы. Так, в 2018 году врач Дональда Трампа назвал его абсолютно здоровым, хотя было известно, что у миллиардера есть болезни сердца.