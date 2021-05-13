Смолов ломится в двери сборной, но ему пока не открывают

Но почему Черчесов оставляет Смолова за бортом национальной команды? На этот счет есть несколько версий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Смолов сейчас в огне. Он стал героем финала Кубка России – заработал решающий пенальти, сам его реализовал, и помог «Локомотиву» взять трофей. А после у себя в инстаграме разместил матерный пост. Все подумали, что он адресован Станиславу Черчесову – на днях главный тренер сборной России не включил Смолова в основной список игроков на Евро-2020.

«Они не ставят на меня, но я ####### их», - написал Федор под фоткой с завоеванной медалью.

Это строчка из трека Poslevkusie рэпера OBLADAET. И сразу все подумали, что те самые «они», это прежде всего главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ведь до того, как выиграть Кубок России Смолов выдал потрясающий отрезок забивал красивейшие и нужные голы, был душой воспрянувшего «Локомотива», и вообще смотрелся очень и очень здорово. Казалось, 31-летний Федор выкатил этой весной все свои козыри, чтобы попасть на Евро-2020

Но те самые «они» действительно не ставят на Смолова. После того пижонского злополучного пенальти в серии с Хорватией, который Федор не забил на ЧМ-2018, он вышел в матчах за сборную всего пару раз. Черчесов выпустил форварда на 14 минут против Бельгии и на полчаса против Сан-Марино. Больше Смолов сборной был не нужен.

Но почему Черчесов оставляет Смолова за бортом национальной команды? На этот счет есть несколько версий.

Первая - не может простить ему тот пенальти с Хорватией. Но это маловероятно. Марио Фернандес тоже не забил тогда, но он – основной игрок сборной. Пока игрок нужен команде, Черчесов готов забыть все, что надо и на все закрыть глаза.

Вторая версия тоже лежит в области человеческих взаимоотношений. Якобы Смолов и Дзюба плохо уживаются в одной команде, и чтобы избежать конфликтов, Черчесов должен сделать выбор в пользу одного из них. И этот один – Дзюба. Это предположение тоже не особо выдерживает проверки фактами. Смолов и Дзюба действительно не друзья. Но открытых конфликтов у них не было, и Черчесов вызывал Федора и Артема одновременно и проблем не было.

Третья версия – футбольная, но не скандальная, оттого не самая интересная. Смолову просто нет места на поле в составе сборной. По манере своей игры, по своим антропометрическим данным Федор не может выполнять работу Дзюбы. Они могут соперничать за влияние в раздевалке команды, но они - не прямые конкуренты на поле. Смолов - другой, более легкий форвард. Ему нужна другая позиция. Но где? На фланге? Там необходима скорость Черышева и Ионова, и просто сумасшедшая отработка в обороне. Чуть глубже под Дзюбой? Но там играет либо умница Головин, либо легконогий Жемалетдинов, либо техничный Миранчук. Второго нападающего под усиление атаки? Эта роль сейчас у Соболева.

То есть везде, где может пригодится Смолов, все уже занято. А из всех козырей у него остается только феноменальный удар. Тоже отличное оружие, но не определяющее для сборной работяг.

Смолов – классный футболист. И он действительно в свое время здорово выручал сборную России и Черчесова. Но сейчас национальной команде больше нужны другие исполнители. Но все еще может перевернуться, и Федор вновь станет жизненно необходим сборной, нужно только потерпеть до 1 июня. И этот вариант лучше, чем стать знаменем хейтеров Черчесова.

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Локо» и сборной России:

- Доказали ли Смолов и Гилерме, что они заслуживали вызова в сборную? Эта тема будет актуальной, если конкуренты по позициям Смолова и Гилерме не смогут хорошо выступить. Тогда к тренерскому штабу сборной будут вопросы. А сейчас принимать решение им, они несут ответственность. На эти позиции достаточно кандидатов. Но скажу, что и Смолов, и Гилерме, по моему мнению, заслуживали права быть в этом списке.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

- После рестарта чемпионата России Федя, выходя на замену, а потом и играя в основном составе, забил несколько важных и хороших голов. Потом он уже не так ярко выглядел. Другое дело, что остальные наши нападающие - Дзюба, Заболотный и Соболев также выступают в чемпионате России, забивают голы, приносят пользу своим командам. И самое главное они все это время были в обойме, поэтому мы не хотим ничего менять.