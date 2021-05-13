Звезда ТикТока Хабибка: "Останься я служить в казанской полиции, я бы первым оказался на месте трагедии"

Хабиб Шарипов, он же Хабибка, которого взрослая аудитория знает разве что по разрывающей эфир простенькой песенке "Ягода-малинка", сегодня один из самых известных кумиров подростков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабиб Шарипов, он же Хабибка, которого взрослая аудитория знает разве что по разрывающей эфир простенькой песенке "Ягода-малинка", сегодня один из самых известных кумиров подростков. В ТикТоке на него подписаны почти 10 миллионов пользователей, а клип "Ягода-малинка" на YouTube засмотрели до дыр: более 180 миллионов просмотров - такими цифрами не может похвастать даже старая гвардия шоу-бизнеса.

Но не все знают, что еще несколько лет назад парень работал экспертом-криминалистом в полиции Казани - выезжал на убийства, изнасилования и другие преступления. За пять лет службы капитан Шарипов почти ежедневно видел кровь, трупы и слезы. Но с таким ужасом, который потряс город 11 мая, экс-полицейский никогда прежде не сталкивался. Расстрел в казанской школе №175, где погибли девять человек, для Хабиба стал личной трагедией.

- На самом деле, когда я служил в полиции, я работал именно на этой территории, где расположена школа, - признался блогер kp.ru на мероприятии "Русского Радио". - Если бы я не занялся музыкой, то скорее всего, я бы первым поехал на этот вызов на место происшествия. Это довольно спокойный, спальный район - невозможно было предугадать, что там развернется такая бойня... Меня потрясли эти страшные события. Мне было очень плохо, я плакал, звонил маме. Мы долго разговаривали и я просил родственников беречь себя, быть бдительными. Самая большая наша ошибка сейчас - не реагировать на подозрительных людей. Стрелок ведь не скрывался, шел открыто с оружием по улице, а люди просто проигнорировали это...

Между тем, звезд, которые массово публиковали в соцсетях посты со свечкой, Хабиб не поддержал.

В ТикТоке на него подписаны почти 10 миллионов пользователей, а клип "Ягода-малинка" на YouTube засмотрели до дыр: более 180 миллионов просмотров - такими цифрами не может похвастать даже старая гвардия шоу-бизнеса. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я считаю, что все эти посты, посвященные трагедии в Казани, ничем не помогут пострадавшим, - поделился блогер. - Люди, которых затронула эта беда, не смотрят соцсети - им очень больно, тяжело и просто не до этого. Поддержка должна идти от сердца. Я поддался общему влиянию и тоже опубликовал в сторис слова скорби, но это неправильно. Нельзя устраивать хайп на горе, собирая лайки и комментарии в Инстаграме. Я видел много публикаций от звезд шоу-бизнеса, но для меня это не показатель их скорби.

Напомним, Хабиб Шарипов пошел в полицию по стопам отца, который много лет работал оперативником. По контракту парню нужно было отслужить пять лет, но в 2018 году, когда этот срок вышел, капитан Шарипов уволился со службы и переехал в Москву с одной гитарой. Хабиб завел аккаунт в Инстаграме, куда выкладывал кавер-версии на песни Егора Крида, Елены Темниковой, Клавы Коки, Ольги Бузовой и других звезд. Некоторые исполнители отмечали его у себя на страницах - так у Шарипова появились первые поклонники, а в прошлом году с появлением ТикТока аудитория блогера выросла в разы. Теперь перепевать чужие хиты ему неинтересно: парень активно записывает свои песни и дуэты с модными звездочками - например, недавно выпустил трек с другим поющим блогером, исполнителем хита "Венера-Юпитер" Ваней Дмитриенко.