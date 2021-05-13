Контроль соцсетей и работа со школьниками: какие уроки нужно извлечь после трагедии в Казани

Снова после трагедии в Казани раздаются призывы закрыть соцсети, ограничить в них общение детей. А то и обязать школьных учителей присматривать за постами своих учеников Фото: Shutterstock

Полностью исключить нападения на школы, колледжи, торговые центры и детские садики – невозможно. Увы. Отследить всех молодых людей, у кого в какой-то момент «замкнет мозги» и он пойдет убивать с ружьем ли, с топором ли или с ножом очень трудно (посмотрите историю нападения на школы за последнее десятилетние). Но можно минимизировать риски. У нас есть печальный опыт, который должен привести к пониманию технологий безопасности.

Об этом я говорил с опытными учителями, школьными администраторами, детскими психологами и психиатрами.

Вот итог наших бесед. Кратко. В виде инструкции.

Воспитание гражданской позиции

- Один из действенных инструментов предотвращения подобных ситуаций – гражданская позиция, - обоснованно считает директор столичной школы «Дмитровский» Вера Нилова. – Нужно понимать: если ты предполагаешь, что может случится что-то нехорошее – не молчи, заяви об этом. Ты можешь сберечь жизни людей. И этому нужно учить с детского сада, с младшей школы.

При этом важно еще объяснить ребенку, кому он может заявить, у кого найти поддержку. Мы же рассказываем маленькому человеку: если ты потерялся, нужно подойти к полицейскому, к сотруднику охраны в форме и попросить о помощи. Точно также нужно прививать правило - если в твоей группе, не важно, это реальная спортивная группа или группа в социальной сети, происходят подозрительные вещи - скажи об этом значимым для тебя взрослым. Вопрос здесь в том, является ли значимым взрослым учитель в школе, мастер производственного обучения или мама.

Что у нас в истории с казанским убийцей? Он шел в школу с ружьем наперевес. Его многие видели. Кто-то даже снял этот «проход» на видео. Значит, парень привлек внимание. Но почему не был сделан следующий шаг? Почему о подозрительном парне с оружием никто не подумал сообщить в правоохранительные органы?

Технология контроля соцсетей

Снова после трагедии в Казани раздаются призывы закрыть соцсети, ограничить в них общение детей. А то и обязать школьных учителей присматривать за постами своих учеников.

Я жестко против такого подхода. Соцсети, вообще современные средства коммуникации нам тут помощь. Это зеркало – пусть порой и очень кривое, но которое отражает мир. И в этих отражениях много чего можно увидеть. Напомню: в 2014 году десятиклассник Сергей Гордеев в московской школе № 263 убил учителя географии, сотрудника вневедомственной охраны и ранил полицейского. Но перед этим он разослал знакомым sms: «Завтра вы удивитесь, что я сделаю». Казанский убийца завел свой телеграм-канал. Известны и другие истории, когда, готовясь совершить преступление, человек старается привлечь к нему внимание через соцсети.

Количество психологов, которое есть в школах, не способствует тому, чтобы психолог подробно и хорошо знал персонально каждого ученика Фото: Иван ВИСЛОВ

Но может ли школьный учитель быть тут «уловителем подозрительного контента»? Конечно же нет. У учителя другая работа и не нужно на него навешивать лишнее.

А вот владельцы соцсетей и специалисты по кибербезопасности здесь могут серьезно помочь. Соцсети уже отлично научились отслеживать опасный контент. И эти технологии нужно совершенствовать, подключая к аналитике искусственный интеллект, нейросети, способные прошерстить и оценить тысячи постов в секунду.

Новые технологии нужно поверять еще более новыми технологиями.

Справились же с группами «синих китов»? Справились. И как только поднимается новая волна суицидальных групп – ее правильно и активно гасят. Справились и с самой эпидемией самоубийств, которая накатила на нас в 2011-2012 годах. В первую очередь с помощью грамотной работы с информацией.

Поиск «пограничников» - молодых людей, находящихся в состоянии «готовности» сорваться, совершить преступление – дело более сложное. Но возможное. Они точно оставляют сегодня цифровые следы.

Работа школьного психолога

Еще одно традиционное обвинение диванных «экспертов» в случаях, подобных казанскому, – а где были школьные психологи? (В нынешней истории – «А где психологи коллежа, из которого убийца не так давно вылетел?!»).

Нужно понимать – школьный психолог в данной истории, увы, помочь не может.

- Количество психологов, которое есть в школах, не способствует тому, чтобы психолог подробно и хорошо знал персонально каждого ученика. – объясняет директор Центра психологического консультирования НИУ «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук Ирина Макарова. - Чтобы понять каждого ребенка и разобраться, зреет ли у него внутри агрессия, злоба, предложить помощь, чтобы справиться с нарастающим состоянием нужно очень много времени. Нужно наблюдать человека в динамике.

О том, что школьных психологов не хватает, разговоры идут уже лет пять точно. В 2016 году стараниями прежде всего академика Юрия Петровича Зинченко была принята «Концепция развития психологическои службы в системе образования в России скои Федерации на период до 2025 года». Но пока, как видим, результатов не много.

Сейчас один школьный психолог работает на 2-3 школы. А есть образовательные учреждения, где ставки психолога, даже крошечной, нет вовсе. А там где есть… Психолог приравнивается к учителю по зарплате и социальному статусу если его берут на работу как педагога-психолога. Если же оформляют только как психолога, то он не является педагогическим работником, на него не распространяется гарантия зарплаты, равной средней по экономике региона. Зачастую психолог получает в два-три раза меньше учителя. И максимум, чем он может заняться – раздать профориентационные анкеты и помочь детям с определением будущей профессии.

Казанский убийца шел в школу с ружьем наперевес Фото: REUTERS

Мало того, большинство школьных психологов – это не клинические психологи, которые обучены распознать болезнь, которые знают, как работать с людьми с отклонениями. Максимум, что может сделать школьный психолог или медиатор – попытаться разобраться в конфликте, который вылился в травлю одного ученика другими, то, что сегодня называют буллингом.

Работа учителя, классного руководителя

Тут важнее внимание, наблюдательность, неравнодушие тех, кто постоянно работает с подростком – классного руководителя, учителя, важна позиция одноклассников.

- Чаще всего подобные чудовищно жестокие ситуации шокируют еще и тем, что уж от этого человека никто ничего подобного не ожидал, - продолжает Ирина Макарова. - Это все скрыто, сжато где-то внутри. А потом происходит взрыв. Нет таких психологических тестов, инструментов, которые могут обнаружить внутренний заряд, который с каждым днем нарастает и приобретает злобную и агрессивную мощь.

Но, утверждают специалисты, заметить отклонения в поведении можно.

- Вот он тихо сидит на перемене в углу, а потом проходящего мимо одноклассника взял и пнул в живот, - продолжает руководитель сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева. - Или сидит тихо, а раз в полгода берет и выкрикивает что-то на уроке или на перемене. Есть несколько тревожных критериев. Ребенок замкнут и в то же время демонстративен в некоторых проявлениях агрессии и жестокости.

Что делать в этом случае? Опять же не молчать, не надеется, что перерастет. Учителю, который обратил внимание на подобные отклонения, нужно сообщить о своих сомнениях директору или зам директора. Затем нужно аккуратно поговорить с родителями (далеко не каждый родитель готов отвести своего ребенка к психиатру) и предложить показать ребенка специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. Здесь работают клинические психологи, подростковые психиатры. Они помогут не довести дело до беды.

Это я рассказывал о тех мерах в обществе, которые должны помочь раскинуть сеть (в самых разных смыслах этого слова) и выловить тех ребят, которые потенциально могут пойти на серьезное правонарушение, начать с ними работать до того, как произойдет выплеск агрессии.

А что делать если ситуация обострилась?

Регламент

Министр просвещения Сергей Кравцов, вылетевший в Казань и на месте разбиравшийся в ситуации, подчеркнул: еще больших жертв удалось избежать благодаря мужеству учителей и директора.

А я бы добавил - не только мужеству, но и тому, что они действовали четко по регламенту.

Этот регламент и другим школам нужно выучить назубок. Обратите внимание – директор 175-й гимназии по громкой связи предупредил о ЧП. Большинство классов тут же закрыли двери и забаррикадировались. Постарались собрать ребят в классе. Не стали выбегать в коридор посмотреть, что же стряслось, как бывало в подобных ситуациях раньше.

Что было ошибкой - часть детей стала прыгать из окон третьего этажа и получили травмы.

В ситуации угрозы террористов или каких-то других экстремальных вызов нужно первым делом перекрыть вход в класс. И связаться со специалистами, которые могут скоординировать эвакуацию. Они находятся снаружи здания и оценивают то, что происходит по всему периметру.

И, конечно, не допускать панику.

- В любой экстремальной ситуации важно соблюдение одной вещи – принятого заранее детально продуманного регламента, - подчеркивает Вера Нилова. - Чем четче отработан регламент, тем минимальнее будут последствия. Я считаю правильным ежегодным перед первым сентября и несколько раз в год проводить инструктаж, когда мы напоминаем коллективу, ребятам, как действуем в тех или иных ситуациях. В школе висят памятки, которые дают возможность детям запомнить, что он делает при наступлении, не дай бог, возгорания в школе или какого-то другого ЧП.

- Может тренировки проводить по реакции на террористическую угрозу – проводятся же тренировки противопожарные.

- Да, такие тренировки возможны. А вот от инсценировки я бы точно воздержалась.

- Помню, в одной из школ, кстати, решили поучить ребят и устроили инсценировку с захватом заложников. По-моему, родители до сих пор с валидолом ходят.

- Главное – чтобы учителя и школьники знали, что регламент есть. И, кстати, он достаточно подробно описан в курсе ОБЖ.

И о тревожности

Что еще опасно в кризисных ситуациях, подобных трагедии в Казани. Есть особенно впечатлительные люди, сердцем принявшие, включившиеся в историю с расстрелом школы. Вчера во многие школы, даже не находящиеся в Татарстане – в Москве, во Владивостоке, Екатеринбурге – звонили родители, чтобы выяснить насколько обеспечена безопасность в своих образовательных учреждениях. Некоторые даже не пустили детей на уроки.

- Происходит вторичная травматизация, - объясняет Анна Ермолаева. - Люди как бы становятся участниками процесса. Они проходят через те же этапы кризисной ситуации, как и непосредственные участники событий. Особо впечатлительные даже могут создать себе такую же степень остроты восприятия.

В результате атмосфера нагнетается. И возможно срабатывания того, что специалисты называют законом парных случаев. Кто-то, посмотрев, как по всем информационным каналам показывают казанского убийцу, как ведут допрос, как раскручиваются все подробности его личной жизни, тоже могут захотеть подобной страшной «славы».

Вчера во многие школы, даже не находящиеся в Татарстане – в Москве, во Владивостоке, Екатеринбурге – звонили родители, чтобы выяснить насколько обеспечена безопасность в своих образовательных учреждениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В школах есть дети, которые потенциально могли бы что-то подобное совершить. И есть некоторый фактор риска того, что кому-то из них тоже захочется, чтобы вся страна обсуждала его поступок. Он припишет преступнику собственные мотивы, сочинит красивую легенду, почему он так поступил. И может «выстрелить». История еще не закончена. Поэтому именно сейчас нужно всем, и в первую очередь учителям и родителям подростков, проявлять бдительность и осторожность.

Взрослым нужно, конечно же, сопереживая жертвам, включать рационализацию. Трагедия произошла в Казани. Но это совершенно не значит, что подобная трагедия может повториться в других городах. И это понимание - тоже элемент построения собственной безопасности.

МНЕНИЕ

Уроки казанской трагедии: Пионеров и комсомольцев высмеяли и сдали в утиль, но альтернативы им нет

Наш колумнист Евгений Умеренков – о причинах и последствиях случившегося в школе №175 (подробности)