«Телу – время!». Худеем с «Комсомолкой» быстро и без стресса

Сейчас самое время собраться и поставить перед собой цель: похудеть! Фото: Shutterstock

14 мая каждому читателю «Комсомолки» ПОДАРОК. Специальный выпуск «Телу – время!». Идеальный помощник для тех, кто хочет сбросить вес, не отказываясь от вкусной еды и без лишних нервов (спойлер: да, такое тоже бывает!).

Зимой и поправиться не страшно – объемные свитеры, пуховики и прочая «удачная» одежда легко скрывают лишние килограммы. Но всему свое время: весной хочется быть стройными, легкими, подтянутыми. И не только женщинам. Так что самое время собраться и поставить перед собой цель: похудеть!

Худеем с «Комсомолкой» быстро и без стресса

Поэтому бегом за «Комсомолкой» 14 мая – все расскажем, объясним и разложим по полочкам. Что вас ждет в спецвыпуске:

- монодиеты на пожарный случай,

- самые полезные сезонные овощи и фрукты, которые нужно есть именно сейчас,

- специи и другие продукты, помогающие быстрее раскрутить метаболизм и сжечь лишние килограммы,

- ежемесячный календарь «Похудей-ка» до конца года.

А еще - полезные советы экспертов и ссылки на лучшие книги о ЗОЖ и здоровом питании (с отличными скидками на shop.kp.ru).