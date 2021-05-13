Правительство потратит на детский туристический кешбэк 5 миллиардов рублей

Михаил Мишустин поручил правительству подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин поручил правительству подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых.

- В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха, - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Речь идет о возврате 50% стоимости путевки в детские лагеря. По расчетам правительства, программой детского туристического кешбэка, которая будет действовать до конца года, смогут воспользоваться более 370 тысяч человек. После покупки путевки в детский лагерь деньги будут автоматически возвращаться на карточку «Мир» максимум в течение пяти дней.

Мишустин также рассказал, что правительство подготовило новые меры поддержки туроператоров. Более 1 млрд. рублей направят на поддержку компаний, вывозивших россиян из Турции и Танзании. Напомним, с 15 апреля правительство приостановило авиасообщение с этими странами из-за вспышки коронавируса.

- Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство поддержит туроператоров, которые организуют внутренние чартерные программы по России.

- Направим 1,2 миллиарда рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм, - уточнил Мишустин.

Еще одно решение правительства касается защиты китов и дельфинов. Как сообщил Мишустин, подготовлен законопроект запрещающий их промышленный вылов.

- Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется, прежде всего, на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления, - сказал Мишустин.

Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после разразившегося в 2018 году скандала вокруг «китовой тюрьмы» в Приморье, где нашли 11 косаток и 90 белух. Животных незаконно выловили и собирались продать в Китай. В ситуацию вмешался даже Владимир Путин. В итоге животных выпустили в море и ужесточили правила их добычи для учебных или зрелищных мероприятий.

- Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали, - сказал Мишустин.

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