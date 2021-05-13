Беспилотники и дроны помогают ММК совершенствовать производство

Это не первый случай, когда магнитогорские металлурги используют самые современные технологии: с приемкой лома на комбинате «помогают» квадрокоптеры, а IT-проекты повышают производительность.

Уже скоро по основной промышленной площадке ММК в Магнитогорске поедут электрические беспилотные грузовики – старт опытно-промышленной эксплуатации транспорта производства компании «Эвокарго» назначен на май-июнь 2021 года. Металлурги уже тестировали беспилотники в марте и остались довольны результатом.

«Беспилотные грузовики на электрической тяге станут важным компонентом логистических процессов, позволят снизить риски и затраты на перевозки, сделают их более безопасными. Особенно важна экологичность этого решения», – подчеркнул после теста директор ООО «Автотранспортное управление» ММК Владимир Цейтин. Теперь предстоит подготовить дорожную разметку и необходимую для запуска инфраструктуру, после чего по результатам опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о внедрении беспилотных перевозок.

Группа ММК активно использует передовые технологии, отслеживая имеющиеся на рынке варианты, а также внедряя собственные разработки. Так, на участке внешней приемки копрового цеха сотрудники используют квадрокоптеры для фиксации качества лома, прибывающего на площадку от поставщиков. Дроны фотографируют и снимают видео, которые легко использовать в качестве доказательств, если в ломе обнаружен мусор – в этих случаях ПАО «ММК» не платит поставщику или платит меньше. Благодаря этому комбинат экономит до нескольких десятков миллионов рублей в месяц. При этом использовать дроны гораздо безопаснее и быстрее, чем задействовать людей с фотоаппаратами, как это было ранее.

Использование квадрокоптеров и, в перспективе, беспилотного транспорта – лишь часть стратегии ММК по внедрению инноваций. С 2019 года компания реализует масштабную программу цифровой трансформации «Индустрия 4.0», которая предусматривает цифровизацию множества процессов (57 проектов по различным направлением бизнеса) для повышения эффективности производства. «Основной акцент мы делаем на проекты, которые позволят повысить производительность труда, оптимизировать производственные и технологические процессы, повысить качество готовой продукции и клиентоориентированность предприятия», – комментирует Вадим Феоктистов, главный специалист ПАО «ММК» по информационным технологиям. Ожидается, что к 2025 году проекты «Индустрии 4.0» принесут ММК более 160 миллиардов долларов – за счет роста эффективности производства и сокращения издержек.