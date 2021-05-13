Павел Крашенинников рассказал, как ужесточат правила продажи оружия после трагедии в Казани

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ... Доброе утро, Павел Владимирович. Это «Коридоры власти» с Александром Гамовым» на Радио "Комсомольская правда". И у нас такая традиция - с вашего позволения мы заглядываем в портфель главного законодателя Думы.

- Да, в портфель и в кабинет.

- И в кабинет, куда пустят.

- Да, мы как раз в кабинете и находимся. И достаточно много различных законопроектов рассматриваем.

Понятно, что сейчас всех интересует, в первую очередь, то, что произошло в Казани. И, конечно, - вопросы, связанные с выступлением премьер-министра в Думе. И, собственно, выступление премьера Михаила Мишустина связано с Посланием Президента Российской Федерации. Как все это связано?

Плюс, накладывает отпечаток то, что мы работаем до конца июня.

Поэтому, наш портфель достаточно пухлый. И, разумеется, мы здесь мобилизуемся в очередной раз - для того, чтобы законопроекты были проработаны.

- Можно наугад, специально для нас, вынуть из этого портфеля какой-то законопроект и нам рассказать о нем?

- Мы сегодня утром обсуждали вопрос, связанный с тем, что произошло в Казани.

Понятно, что здесь речь идет об ужесточении правил за оборотом оружия. Очевидно, что это надо делать, необходимо этот оборот сделать более отрегулированным, жестким, упорядоченным.

Я бы так сказал: не то, чтобы ужесточать, а - больше устанавливать критериев, чаще обращать внимание на психику человека.

Причем - смотреть, как на медицинское состояние, так и, может быть, на состояние вообще дел.

- А здесь поконкретнее, пожалуйста.

- Если человек был осужден, да еще несколько раз, - наверное, точно здесь есть вопросы. Наверное, надо уменьшить, минимизировать (исключить) возможность, чтобы у такого человека было оружие.

Если были какие-то административные нарушения, тоже надо смотреть все это внимательно. Это, конечно, - такая вещь сложная.

И ещё - мы знаем, что у нас огромное количество людей находится в местах лишения свободы: либо в связи с наркотиками, либо - с семейно-бытовым насилием. И, очевидно, что - если, не дай Бог, вот таким людям, еще и в определенной ситуации, будет предоставлено оружие, мы понимаем, что, при стечении обстоятельств, преступления - из такой небольшой, средней тяжести могут вырастать в тяжкие и особо тяжкие.

То есть, говоря проще, это, значит, - будут смерти, это, значит, будет кровь.

И, конечно, здесь такая составляющая - как оружие… - она должна быть исключена.

- Что вы предлагаете? Депутаты в Думе что предлагают?

- Вот как раз сейчас коллеги готовят законопроект, связанный, во-первых, с ограничением оборота оружия. В том числе - оно не должно попасть вот к лицам психически нездоровым. Очевидно, что это надо тщательно проверять.

Ну, и будет предлагаться также такая норма: если у человека есть судимость по приговору суда, если он осужден, именно, по насильственным преступлениям, то, скорее всего, здесь тоже надо будет устанавливать какие-то ограничения, - это очевидно.

Павел Крашенинников рассказал, как ужесточат правила продажи оружия после трагедии в Казани Фото: REUTERS

И - если такие ограничения введены, но они не выполняются, то должны отвечать, соответственно, и те, кто выдавал - как справки, так и оружие.

Ну, и, собственно говоря, и владельцы этого оружия также должны отвечать. То есть, здесь, конечно, должен быть выработан целый комплекс серьёзных мер.

Но я как раз приверженец того, что нужно все-таки это чрезвычайное происшествие (в Казани. - А.Г.) всесторонне проанализировать.

И, конечно, думаю, что не стоит делать заявления там - типа: давайте казнить или давайте только с 21 года оружие выдавать...

Ну, знаете, у нас в Конституции указано – с 18 лет у гражданина возникают определенные права и обязанности. Это - раз.

А, во-вторых, что же мы, и призыв в Вооруженные Силы, что ли, прекратим? У нас призыв с 18 лет, я на всякий случай говорю радиослушателям. И тем, кто был в армии, я вот был…

- Я тоже был.

- ... выдавали оружие. И никто не говорил… Здесь речь идет не об этом. Речь - о том, почему такой человек в таком состоянии смог получить это оружие, почему - сумел с ним пройти в школу.

В общем, это все нужно анализировать. А какие-то глобальные выводы, - ну, давайте их оставим на потом, после того, как все проанализируем.

По ужесточению правил оборота оружия, на мой взгляд, - да, очевидный вопрос. И он периодически возникает. И раньше мы обычно смотрели в этих случаях на ситуацию за рубежом.

Но, вот у нас такая ситуация возникла, надо смотреть, анализировать, принимать меры, а не ждать, когда что-то еще произойдет.

- Павел Владимирович, скажи, пожалуйста, ты же все-таки в Думе, вот именно в этом комитете по законодательству, давно работаешь. Правда ли, говорят, вот некоторые депутаты даже делают такие заявления, что несколько раз в той же Думе подступались к этим законам, ужесточающим оборот оружия и так далее, и не принимали их, потому что в этом не заинтересовано какое-то лобби?

- Да нет, это, знаете, у нас все время так: как что-то не принимается, сразу ищут какое-то лобби и так далее.

Если документ готов, если проанализирован со всех точек зрения, если мы понимаем, какие последствия несет, - он будет приниматься.

Поэтому, ссылаться вечно на какое-то лобби, не стоит.

Так по любому законопроекту - ужесточающему - все время какое-то лобби якобы «находится». И все время об этом говорят.

Ну, я, честно говоря, не видел, какое тут лобби бегает, вот - оружейники или не оружейники. У нас немножко другая страна. Мы видим огромное количество фильмов там про известное государство за океаном, вот, что там есть лоббисты, оружейники целые. Это, с точки зрения, художественного образа, там может быть, и - есть, я сейчас не могу судить.

У нас я ни разу не встречал таких людей, которые бы приходили и говорили, что нужен свободный рынок оружия.

У нас, правда, тоже такие разговоры периодически возникают, но серьезных я не слышал.

- То есть, художественный образ такой не бегает там по Думе?

- Нет, я не видел. Здесь, в думских коридорах, не встречал ни разу.

- И, наверное, завершающий вопрос. Скажи, пожалуйста, какие-то документы новые или там поправки на сей счёт мы когда увидим? Или - не увидим?

- Вот именно по обороту оружия? Я думаю, что в ближайшее время, это очевидно. Есть поручение президента, есть такая чрезвычайная ситуация трагическая абсолютно. И, конечно, мы все поневоле - в теме. Мы, конечно, и скорбим, и понимаем, что нужно что-то делать, во всяком случае, в своей части.

Мы уже в начале интервью говорили, что Дума работает до конца июня, и, следовательно, мы сможем в короткие сроки рассмотреть эти документы.

Да если, к тому же, наши коллеги – смежники из правительства нам помогут - с точки зрения статистики, правовых последствий, которые ожидаются, с точки зрения прогнозирования, - то, конечно, мы это все быстро сделаем.

- Мы тоже коллеги – смежники, мы тоже будем вам помогать.

- Да, спасибо, Александр.

- Удачи!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Песков - о трагедии в Казани: Меры, которые были предприняты педагогами, заслуживают восхищения

Пресс-секретарь президента высоко оценил поступок казанских учителей (подробности)

Геннадий Онищенко: Интернет и СМИ нужно серьезно очистить от смакования убийств и насилия

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал трагедию в Казани (подробности)