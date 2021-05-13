Дарья Кислицина: История успеха в России может быть основана на миссионерстве

«КП» обратился за комментарием к глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислициной. Фото: Личный архив героя публикации

На третьем съезде Всероссийского общества «Знание», в котором участвовали почти две сотни делегатов из 83 регионов страны, были определены векторы развития организации. А также избраны руководящие органы. Гендиректорм «Знания» стал Максим Древаль, победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Наблюдательный совет возглавил 1-й замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями стали помощники президента Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

«КП» обратился за комментарием к глава департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислициной.

- То, что происходит «перезапуск» общества «Знание» - с чем связано?

- Не не только с тем, что на него обратил внимание глава государства. Но и с тем, что само общество провело большую работу. Это двустороннее движение. Была самоорганизация заинтересованных людей Потому эта идея и нашла у президента поддержку.

- В этой истории что вам нравится?

- Системность перезапуска, внимание к нему со стороны федерального центра путем участия знаковых фигур, не номинального, когда будет обмен опытом и практиками, а также встроенность в тренд создания сообществ и наставничества с обменом знаниями и формированием новых лидеров. Один из ключевых факторов — доступность. Все, что будет происходить в онлайн формате — досягаемо для молодых людей вне зависимости от их биографии и интересов, социального и материального положения. Если ты тянешься к знаниям - они тебе доступны в разных сферах. Необходимость повышения компетенций в разных сферах — это актуальная история.

- В 83 регионах страны действует общество — удивительный охват.

- Для меня эта информация, прозвучавшая на 3-м съезда общества тоже оказалась неожиданной и приятной. То есть уже есть в наличии инфраструктура, на основе которой можно работать . И есть новации с точки зрения полученного интереса с точки зрения конечного благоприобретателя, благодарной аудитории. Важно отметить и приоритеты, которые обсуждались на съезде.

- Что в фокусе внимания находится?

- То, что важно для всех сторон: сохранение исторической памяти, и новые веяния с точки зрения продвижения технологических достижений, начиная с отечественной вакцины и заканчивая разработками в иных, самых разных сферах. Важно понимать, что происходит в стране и важно этим гордиться, осознавать интерпретировать. На одной площадке это будет способствовать общему повышению грамотности.

- Работают сильные РГО, РИО, РВИО. «Знание» — будет объединителем, консолидирует все, что работает в направлении популяризации знаний в стране?

- Это, в том числе, и консолидация. Но не думаю, что это история, когда одни забирают кусок у других. Русское географическое и Российское военно-историческое общество - это платформы, которые себя давно зарекомендовали и имеют свой гуманитарный и социально -значимый контент. У «Знания» есть свой большой трек — технологический, инновационный, при том не без гуманитарной составляющей. Находясь в среде только гуманитарного знания не основываясь на современных технологических достижениях нельзя оперировать боле глубокими категориями. И будут затрагиваться важные основы жизни общества и государства. О которых необходимо говорить. Ну и популяризация, конечно.

- Гендиректор Максим Древаль - он будет администратором, популяризатором или идеологом?

- Учитывая его личность, он будте в разных ипостасях выступать. Когда он реализовывал эту идею он и популяризатор и как идеолог и в рабочем процессе он разумеется будет заниматься администрированием. Сейчас очень востребованы истории успеха. Когда молодые люди видят — есть такой же как ты, который к 30 годам многого добился. Он входит к президенту, он предлагает идеи. Создает проекты, нацеленные не на собственное обогащение, а на миссионерские вещи. Это побуждает каждого отдельного человека двигаться, меняться,

- Делай как я?

- Да, не сиди, предлагай свое, меняй мир вокруг себя.