Дмитрий Песков - об отчете Михаила Мишустина: Правительство начинало как «пожарная» команда, теперь переходит к траектории роста

Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, во вторник, 12 мая, в Думе отчитывалось правительство, премьер Мишустин. Как в Кремле оценивают этот отчет? Дело-то новое. Мишустин только второй раз выступал с отчетом. Или - хотя бы ощущения, впечатления от отчета?

Такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал Дмитрию Пескову в среду, 13-го. Публикуем ответ пресс-секретаря - дословно.

- Это, безусловно, очень важное событие, - заметил Песков. - Правительство Мишустина, фактически, начало свою работу в качестве кризисной, «пожарной» команды. Совершенно беспрецедентный мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но, все-таки, благодаря такой антикризисной деятельности правительства, нам удалось пройти, и мы проходим через этот период, наверное, с минимально возможными потерями. Это первое.

И очень важно, конечно, что правительство уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и верстает свои планы именно как планы роста.

Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента.

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