В России могут появиться телемедицинские врачи для водителей: заменит ли онлайн-медосмотр обычного фельдшера

Олег Краус, IT-эксперт по цифровизации транспортной отрасли, основатель цифрового логистического оператора AtlasDelivery и председатель совета директоров Арциус

Минздрав, транспортники и депутаты всерьез взялись за устаревший закон о медицинских осмотрах водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров. В дополнение к очным медосмотрам предлагают использовать телемедицину. Новый законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы в 2021 году.

Что мы имеем сейчас? Нередко медосмотры вовсе не проводятся, выписываются «черные» путевые листы. Все чаще происходят аварии и автокатастрофы из-за переработок водителей, которые проводят за рулем более 20 часов — как это контролировать? Что может предложить система онлайн-врачей? Способны ли современные технологии заменить фельдшера физически? Так ли это безопасно?

Об этом «Комсомольская правда» поговорила с IT-экспертом по цифровизации транспортной отрасли, основателем цифрового логистического оператора AtlasDelivery и председателем совета директоров Арциус Олегом Краусом. По его словам, впервые предрейсовые медицинские осмотры стали проводить в начале 1970-х годов по приказу Министерства здравоохранения СССР. Цифровизация помогает упростить и значительно удешевить процесс, минимизировав немаловажный в этом вопросе человеческий фактор. Онлайн-медосмотры могут решить проблему удаленных регионов, где у компаний может не хватать оснащения и кадров. С телемедициной отметку в путевом листе уже не подделаешь, так как фельдшер удален от места прохождения осмотра, сам находится под наблюдением и визирует результаты электронной цифровой подписью (ЭЦП)». Всю эту информацию можно передавать так же всем заинтересованным ведомствам – например, в ГИБДД.

– Телемедицинские врачи чем-то отличаются от обыкновенных?

– Сейчас у нас только в штате более ста фельдшеров, которые прошли дополнительное специальное обучение и получили соответствующий сертификат. 95% из них заняты только дистанционным медосмотром. В телемедицине нет персонального контакта, у врача есть только видео-контакт и ряд форменных параметров. Мы развиваем программное обеспечение, которое поможет фельдшеру в принятии решения, но финальное слово все равно остается за ним. Формально таких специалистов на рынке не существует – мы обучаем их дистанционной работе, развиваем систему контроля качества их работы, фактически создавая новую современную профессию – наши фельдшерские центры расположены в четырех городах и продолжают развиваться, в них работает много молодежи.

– Есть ли преимущества онлайн-осмотров перед классическими?

В медкабинете фельдшер надевает на руку водителя манжету тонометра, проверяет его давление, температуру, спрашивает, есть ли жалобы, и водитель дышит в алкотестер. Собранные данные вносятся в медицинский журнал, ставится отметка в путевом листе, водитель выходит на линию. Однако периодически мы встречаем медицинские журналы, где у всех водителей давление 120/80 – очевидно очному фельдшеру не всегда удается полностью соблюсти все процедуру со всеми водителями. По факту выходит так: «Я знаю тебя, давай сегодня не будем смотреть». Телемедицина же вводит прозрачную, автоматизированную систему, которая способна каждый раз обеспечить соблюдение всех процедур, гарантируя сокращение времени прохождения осмотра до 3-х минут. Причем это время включает в себя время прохождения самого осмотра водителем и время принятия решения свободным в эту минуту фельдшером. Примерно так работает UBER. Раньше в такси были диспетчера, а сейчас их работу делает техника, но все отношения отрабатываются вручную.

– Чем выгодна телемедицина транспортным компаниям, бизнесу?

– Дистанционные медосмотры можно проводить там, где офлайнового фельдшера может и не быть. В три смены держать фельдшеров сложно. Телемедицина снижает человеческий фактор и все, что связано с объективной оценкой врача, с ней невозможно «замылить» медицинскую оценку, спрятать. Это дешевле, чем офлайн. И быстрее. Мы всем нашим клиентам гарантируем в контракте, что один осмотр длится не дольше 3-х минут.

– А не станет ли рынок пассажироперевозок после таких инноваций еще хуже?

– Мы не считаем, что нужно заменять текущий порядок. Нужно только добавить дополнительную возможность. На Западе рынок телемедицины растет бурными темпами». В России все только начало развиваться. Мы запустили модель в 2017 году и с тех пор выросли в объемах в 200 раз. За прошлый год мы провели 7 млн. медосмотров. У нас есть множество информации о водителях, и она должна передаваться по защищенным каналам связи всем заинтересованным ведомствам – Минздраву, Минтрансу, ГИБДД. Данные нужно собрать, увидеть логику, создать систему, которую всегда можно открыть и посмотреть, когда водитель прошел медосмотр, спланировать какие-то профилактические мероприятия. Определить опять же количество гипертоников в отрасли.

– Если телемедицина на деле может повлиять на вопрос безопасности водителей, значит, и их пассажиров?

– Телемедицинские технологии позволяют объективно выявить проблемы со здоровьем водителя и направить на обследование к кардиологу, который пропишет лечение и выпишет справку, можно ли при таком состоянии здоровья продолжать профессиональную деятельность на период лечения. Таким образом, наши клиенты как работодатели начали наблюдать за состоянием здоровья своих сотрудников. Вылечили десятки тысяч водителей по всей стране, и я лично этим очень горжусь, так как это именно то, что снижает риски аварий на дорогах. Моя мечта – чтобы объективно каждый водитель узнал о своем здоровье и получил план лечения, чтобы успешно и безопасно трудиться долгие годы.