"Дыра в океане": Какую российскую подлодку в США считают самой опасной

Как бы не расхваливал нашу лодку американский спец, а мы знаем, как сделать ее еще лучше. Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Жернов

Согласитесь, не так часто услышишь от американцев безудержные восторги российской боевой техникой.

Они же обычно считают себя самыми крутыми. А свое оружие - самым лучшим в мире. А тут вот случилось почти небывалое: американский военный публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interes захлебывался от жирных комплиментов российской дизельной подводной лодке проекта "Лада". За такую восторженную рекламу ему наш "Рособоронэкскпорт" приплачивать должен! Ларсон восторгается тем, что новейшая силовая установка "Лады" делает ее настолько бесшумной, что противнику заметить приближение субмарины практически невозможно.

Корпус ее имеет каплевидную форму, что позволяет избегать "тряски" и не создавать заметный шум.

Особый "вклад" в бесшумность подлодки, по мнению американского спеца, вносит водородно-кислородный топливный элемент (по простецки - аккумуляторы), вырабатывающий электричество для винтов.

Несмотря на наличие дизельных генераторов, как и у других субмарин-дизелюх, в проекте "Лада" электричество вырабатывается в том числе за счет химической реакции. Это позволяет избегать "лязгающего" шума двигателя. Кстати, спецы НАТО именно из-за малошумности лодки такого проекта давно навзали ее "дырой в океане".

Тут есть и еще один секрет: практически все подвижные части корпуса лодки оборудованы элементами акустической защиты, снижающими шумность корабля во время эксплуатации. Снаружи корпус "залит" многослойным защитным покрытием толщиной 40 миллиметров.

Ну а что еще интересного известно о нашей субмарине? Заглянем в ее паспорт.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада".

Длина - 66,8 метра.

Ширина 7,1 метра

Водоизмещение - 1,8 тыс. тонн

Скорость до 21 узла - (это примерно 38 км в час).

Автономность плавания — 45 суток.

Вооружение: 6 торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра и 10 ракетных шахт для ракето-торпед. (в боекомплекте их 18 штук).

Кроме того, "Лады" могут стрелять крылатыми ракетами семейства "Калибр" и "Оникс" через торпедные аппараты. Есть возможность боевого использования противолодочных ракет-торпед типа "Шквал".

За гидролокационную разведку отвечает комплекс "Лира", в составе которого — мощные и чувствительные антенны. Всего в установке их три: одна на носу подводной лодки, две смонтированы по бокам. На случай повреждения бортового оборудования имеется внешняя гидролокационная аппаратура, которую "Лада" может выпустить и буксировать за собой.

Высокий уровень автоматизации позволил сократить экипаж "Лады" до 35 человек (ранее было почти в 2 раза больше). В носовой части размещены 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм (18 торпед "Шквал" с фантастической скоростью до 300 км/ч, а в качестве противокорабельного и тактического вооружения используются ракеты П-800 «Оникс» (они: как и крылатые ракеты "Калибр" запускаются тоже через торпедные аппараты).

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ "ЛАДА"?

Как бы не расхваливал нашу лодку американский спец, а мы знаем, как сделать ее еще лучше. Тут надо решить одну очень непростую проблему - внедрить на субмарину воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ).

Это позволит подзаряжать аккумуляторные батареи лодки без всплытия. Это позволит существенно увеличить продолжительность нахождения корабля в подводном положении. Существует 4 варианта ВНЭУ, это - дизельный двигатель замкнутого цикла (ДЗЦ), двигатель Стирлинга (ДС), электрохимический генератор (ЭХГ) и паротурбинная установка замкнутого цикла. Большинство стран пошли по схеме Стирлинга, а Россия выбрала самую сложную технологию, - а именно электрохимический генератор (ЭХГ), что сильно затягивает появление ВНЭУ на наших субмаринах. И если доведут ЭХГ до ума, то без преувеличения можно будет говорить, что в составе ВМФ России появится самая совершенная дизель-электрическая подводная лодка в мире. И американцы еще больше будут нам завидовать.