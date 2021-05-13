"Хайп на костях": поездка Давы в объятую скорбью Казань обернулась чудовищным скандалом

Давид Манукян прилетел в объятую скорбью Казань Фото: Борис КУДРЯВОВ

Трагедия в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей своей бывшей школы №175, потрясла всю страну. Погибли девять человек, более 20 попали в больницы с травмами и ранениями. Но пока неравнодушные оплакивают жертв, популярные блогеры и даже звезды шоу-бизнеса, как выражаются в соцсетях, "пробили дно" в своей показной скорби. Были среди них и те, кто впопыхах перепутал Татарстан с Казахстаном, направив фальшивые соболезнования не по адресу, и те, кто превратил страшное горе в очередной контент для собственного продвижения.

Бывший жених Ольги Бузовой и фаворит поп-короля Давид Манукян, на которого в Инстаграме подписаны 13 миллионов человек, прилетел в объятую скорбью Казань 12 мая, когда в республике проходили траурные мероприятия. Все передвижения блогер фиксировал: вот он с печальным выражением лица позирует в самолете; идет в толпе, несущей цветы к зданию школы; фотографирует детскую больницу с интригующей фразой: "Был на месте. Ничего не могу сказать, информация запрещена"... Свои публикации Манукян сопроводил грустными смайликами и подписями "любим, помним, скорбим" и "слова излишни".

Пользователи Сети выяснили, что Манукян старательно продвигал публикации о казанской беде.

Фото с места трагедии - усыпанный цветами и игрушками стихийный мемориал - на странице Давы набрало более 755 тысяч лайков и почти 6000 комментариев. И как выяснили пользователи, эту публикацию Манукян специально продвигал в соцсетях, чтобы нагнать подписчиков. Блогер запустил таргетированную рекламу - именно с такой пометкой фотография появилась в ленте Инстаграма, чтобы ее увидело как можно больше народу. Кроме того, разгоняя активность на странице, автор принялся сам комментировать свой же пост, несколько раз повторив фразу: "Простите нас, что не смогли уберечь".

В соцсетях действия Манукяна расценили как чудовищный хайп на трагедии. "И как бы ты смог уберечь детей - запилил лицемерное видео ради привлечения аудитории?", "Переиграл! Что за наигранность", "Фу! Как не стыдно пиариться на трагедии?", "Гений пиара, решил заработать на гибели детей", "Хайп на костях", "Кто скорбит - тот скорбит молча!", "Удали все это и не позорься", - возмущаются пользователи Инстаграма, отмечая, что "ученик превзошел своего учителя": мол, даже королева хайпа Ольга Бузова не решилась пиариться на таком горе.

Фото с места трагедии разошлось по Инстаграму с пометкой "реклама".

- Объясните, для чего он поехал в Казань? Ладно, министры просвещения и здравоохранения там, но для чего там нужен блогер? - задаются резонным вопросом скептики. - Сходить к деткам в больницу, снять видео, какой он молодец? Почему нельзя непублично помочь детям и их родителям? Что вы за люди такие, селебрити? Не упустите лишний шанс хайпануть, и гибель людей для вас только повод.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Манукяна в его казанской поездке: преданные фанаты, друзья и... мама, которая уже не впервые отбивает взрослого сына от нападок хейтеров. Правда, порция критики нашлась и для Анны Манукян.

- Что же вы всюду лезете, много свободного времени у вас? Так займитесь делом, собой. Перестаньте опекать своего сына. Он вырос. И без вас в состоянии отвечать. Оборвите пуповину, - советуют женщине в Инстаграме.

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