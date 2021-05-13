Различаются ли антитела у переболевших ковидом и привитых от коронавируса

После перенесенной инфекции мы получаем весь спектр антител, которые может выработать организм, а Вакцинация «Спутником» ориентирована на выработку антител к отдельному фрагменту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная.

? Объясните, пожалуйста: антитела от перенесенного ковида и от прививки против коронавируса отличаются? Почему я уже много раз слышала, что переболевшим нужно делать один тест на антитела, а привитым «Спутником» или «ЭпиВакКороной» - другие тесты?

Елена

- По сути, после перенесенной инфекции мы получаем весь спектр антител, которые может выработать организм к SARS-CoV2. Вакцинация «Спутником V» ориентирована на выработку антител к отдельному фрагменту - S-белку коронавируса (из него построены шипики «короны» вирусных частиц. - Ред.). При вакцинации «ЭпиВакКороной» вырабатываются антитела к трем ключевым эпитопам, то есть коротким белковым фрагментам S-белка коронавируса.

Что касается тестирования, то у привитых «Спутником» антитела определяются тест-системой, ориентированной на обнаружение антител к S-белку. Для определения антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» необходима специальная тест-система, которая разработана для детекции антител к эпитопам коронавируса, входящим в состав данной вакцины.

От редакции: в районных поликлиниках зачастую делаются тесты на антитела к N-белку коронавируса, такой анализ подходит переболевшим. Вакцинированным же нужен тест именно на антитела к S-белку - уточняйте это в лаборатории. Если вы привились «ЭпиВакКороной», то для проверки антител подойдет специальная ИФА тест-система «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

? Я дважды вакцинировалась «Спутником» (январь, февраль). Через три недели после второй прививки показатель уровня нейтрализующих антител был равен 2. Через месяц такой же анализ - показатель 0,95, серая зона (пограничный результат). Что делать в этой ситуации? Я работаю со студентами, нахожусь в группе риска.

С уважением, Елена Владимировна Бодрова

- Да, антитела у вас действительно уже снизились практически до границы нормы. Однако это еще не значит, что вы потеряли защиту от коронавируса. В случае попадания возбудителя инфекции в организм может оперативно сработать клеточный иммунитет. Он способен быстро запустить выработку защитных антител.

Тем не менее, через полгода после завершения курса вакцинации вам следует обратиться к врачу для решения вопроса о целесообразности ревакцинации. Перед визитом к доктору есть смысл еще раз проверить уровень антител к SARS-CoV2.

? Я сделал первую прививку «Спутником», началась очень сильная аллергия на коже, и врачи сказали, что вторую прививку делать ни в коем случае нельзя. Тест на антитела показал отсутствие иммунитета. Подскажите, пожалуйста, можно ли мне хотя бы через 3 месяца после первого укола «Спутником» сделать прививку другой вакциной, например, «ЭпиВакКорона»? Врачи в районной поликлинике говорят, что нужно консультироваться с разработчиками вакцин…

С уважением, Владимир, 82 года

- Конечно, если возникла сильная аллергическая реакция на введение первой дозы вакцины, это значит, что данный препарат вам не подходит. В таком случае действительно нужно рассмотреть вопрос о прохождении полного курса вакцинации с применением прививки другого типа. Это может быть «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Вакцинация возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция. Выбор прививки, а также конкретный срок повторного начала курса вакцинации находится в компетенции врача, который вас наблюдает.

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