«Все равно для меня у «Локомотива» может быть только один тренер – Семин!»: артист Валерий Баринов - о Кубке России

Народный артист России и преданный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Московский «Локомотив» ожидаемо стал обладателем Кубка России сезона 20/21. Но если результат был более-менее предсказуем, то содержание игры удивило. Прежде всего порадовали бойкие «Крылья Советов», которые хоть и выступали в текущем сезоне в ФНЛ, по игре выглядели не хуже любого крепкого середняка Премьер-Лиги. 3:1 на табло, но для самарцев с надеждой на лучшее в предстоящем сезоне.

Народный артист России и преданный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «Комсомольской правде» победу «железнодорожников» в Кубке, которая стала для команды девятой в истории. Артист признался, что «Локо» смотрелся очень ровно, а вот «Крылья» смогли по-настоящему удивить.

— «Локомотив» победил, что тут ещё можно сказать? Хотя, мне очень понравились «Крылья». Чувствуется команда и их сыгранность. Конечно, они волновались. Если бы меньше паниковали, по-другому сыграли бы. Хорошая команда, жалко будет, если они распадутся или их растащат к следующему сезону. Там хорошие ребята собрались. Просто не надо было бросаться на «Локомотив» сразу. Не знаю, почему никто не может понять, как играть с «Локо», кроме Семака. Первые 15 минут не забил «Локомотиву» — считай проиграли. Даже когда счёт был 1:1, я уже понимал, что «Локомотив» выиграет. «Крылья» сгорели, пережгли себя. А «Локомотив» играл очень академично, не было огня. Трудно сказать, кто стал героем матча. Гилерме мог стать. Пожалуй, Смолов, он хороший матч провёл. Вот Гилерме и Смолов очень важную роль сыграли в победе. Почему их не вызвали в сборную на Евро? Не хочу это комментировать, — сказал корреспонденту kp.ru Валерий Баринов.

Для нынешнего главного тренера «Локомотива» Марко Николича Кубок России стал первым трофеем у руля «Локо». Сербский специалист очень тяжело принимался болельщиками клуба, встав на место Юрия Сёмина. Но, кажется, серия побед, качественная игра и титул сделали Николича «своим» для многих болельщиков «железнодорожников». Хотя Валерий Баринов не согласился с этим мнением.

— Для меня единственный тренер «Локомотива» — Сёмин. 6:1 — вот его показатель. Команда была не готова. Ещё дай бог на третьем месте останутся, — сказал Баринов.

В конце беседы артист ещё раз упомянул, что остался под впечатлением от «Крыльев Советов». Баринов рассказал, какое место могут занять самарцы в следующем сезоне РПЛ.

— Не сказал бы, что они середняки. Нервы самарцы попортить могут многим, если сохранятся в том же виде. Высшая лига сейчас очень плохой уровень показывает. «Крылья» могут побороться за пятёрку по тому, как сейчас играют.