«В кратчайшие сроки приступить к его реализации»: губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил федеральному правительству проект Северного широтного хода

Дмитрий Артюхов: «В перспективе Северный широтный ход позволит обеспечить выход к Северному морскому пути». Фото: правительства ЯНАО

13 мая на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил проект строительства Северного широтного хода. На заседании рассматривались проекты, которые предлагается развивать с использованием нового финансового механизма бюджетных кредитов. Его анонсировал президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства сообщил, что одним из пилотов станет строительство Северного широтного хода на Ямале.

Дмитрий Артюхов отметил, что строительство этой железнодорожной магистрали даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Северный широтный ход планируется к реализации на условиях федеральной концессии, заключённой в 2018 году.

«Считаю, что Северный широтный ход для страны – значимый проект. Он важен для развития региона. Необходимо в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации», - сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, под председательством которого проходило заседание комиссии. Он подчеркнул хорошую проработку проекта и рекомендовал его к реализации с использованием инфраструктурных кредитов.

В свою очередь губернатор ЯНАО отметил, что один из элементов Северного широтного хода – мост через реку Надым – уже введен в эксплуатацию. До конца этого года завершится проектирование другого ключевого участка – моста через реку Обь.

«Северный широтный ход – сложный проект. Но он имеет стратегическое значение для дальнейшего развития всей Арктической зоны. Необходимо сформировать на Ямале надёжный транспортный каркас. Его основой как раз и станет СШХ. В перспективе это позволит обеспечить выход к Северному морскому пути. Понимая значимость проекта, регион делает все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к его реализации», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Напомним, Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Железнодорожная магистраль сократит протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, а также разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на Транссибирскую магистраль.

Продолжением Северного широтного хода станет железнодорожная магистраль Бованенково-Сабетта, которая обеспечит круглогодичный наземный доступ к порту Сабетта и доставку грузов к Северному морскому пути. В совокупности с другими элементами формируемой на Ямале единой арктической транспортной системы проект СШХ обеспечен грузовой базой и создаёт новые возможности для развития Центральной Арктической зоны России.