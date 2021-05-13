В Москве телефонные мошенники по очереди развели жену и мужа на 3,5 миллиона рублей

Сейчас по данным заявлениям проводится проверка, ущерб, нанесённый супругам, является крупным Фото: Shutterstock

Недавно на телефон 35-летней Елены (имя изменено) поступил звонок, мужчина представился сотрудником службы безопасности одного известного банка. Многие знают, что часто такой уловкой пользуются мошенники, но не все способны не поддаться панике, когда на банковском счёте лежит крупная сумма денег. Голос в трубке звучал очень убедительно, мужчина рассказал Елене, что с её счетами производятся какие-то подозрительные операции и их нужно незамедлительно прекратить, чтобы сохранить деньги. Женщина испугалась и стала послушно выполнять все указания звонившего. Елена сообщила ему о всех своих счетах и даже взяла кредит для погашения займа, якобы открытого на её имя мошенниками. Все деньги звонивший мужчина попросил как можно скорее обналичить и перевести на счёт резервной ячейки, где они будут храниться до момента создания нового безопасного счёта на имя женщины. Елену даже не смутило, что все деньги нужно переводить небольшими суммами по 15 тысяч рублей и делать это нужно через разные банкоматы. Таким образом женщина перевела 2,8 миллиона рублей и стала ждать, когда ей перезвонят из "службы безопасности". Елена ни о чём не рассказала никому из родственников, даже собственному мужу.

Эта история затерялась бы среди тысяч подобных, если бы ни одно "но". Буквально на следующий день на эту же "удочку" попался и её супруг, 36-летний Игорь (имя изменено). Под таким же предлогом мужчине предложили оформить несколько кредитов и перевести деньги на безопасный счёт, и он беспрекословно выполнил все указания, переведя мошенникам ещё 798 тысяч рублей.

Правда вскрылась вечером, когда мужчина рассказал супруге про неожиданный звонок из банка. История супруга повергла женщину в шок. В ответ Елена поделилась с Игорем событиями предыдущего дня, только тогда пара поняла, что стала жертвой мошенников, лишившись более 3,5 миллионов рублей. На следующее утро супруги подали заявления в полицию.

— Поступило заявление о телефонном мошенничестве от 35-летней гражданки, неизвестное лицо, введя её в заблуждение убедило оформить кредит, а также перевести через разные банкоматы по разным адресам денежные средства в размере 2 800 000 рублей. Позже поступило другое заявление от 36-летнего гражданина с похожими обстоятельствами и суммой ущерба 798 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по данным заявлениям проводится проверка, ущерб, нанесённый супругам, является крупным. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.