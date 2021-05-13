Нефть - матушка да газ - батюшка: экспортом каких товаров гордятся россияне

Мы живем в самой богатой (природными ресурсами) стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. В этом уверена половина россиян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы живем в самой богатой (природными ресурсами) стране на свете, и все остальные страны нам завидуют. В этом уверена половина россиян. А 41% наших сограждан хоть и не считает нас чемпионами мира по запасам природных богатств, но уверены: в десятку лидеров мы точно входим. Это выяснили аналитики ВЦИОМ, опросив 1600 россиян.

Однако радует это далеко не всех. Половина опрошенных либо безразлична к такому счастью, либо вообще «испытывает отрицательные эмоции» от информации о наших природных богатствах.

- Мы хотели понять: сам факт обладания огромными ресурсами работает на повышение самооценки или нет? - пояснил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в эфире радио «КП». - Мы в первой тройке стран мира по обилию разнообразных ресурсов, но с точки зрения национального богатства, уровня жизни, доходов мы точно не в первой десятке. Мы плетемся где-то в серединке. И это для многих служит источником негативных эмоций. При этом 44% опрошенных скорее гордятся, испытывают положительные эмоции.

Отдельно аналитики коснулись темы продажи наших «богатств» за границу. Главными экспортными товарами, которыми мы можем гордиться, россияне ожидаемо назвали нефть и газ. При этом 44% опрошенных признались: ничего хорошего в том, что Россия экспортирует много полезных ископаемых, они не видят. А вот отношение к несырьевому экспорту совсем другое: 43% россиян рады, что мы экспортируем пшеницу и другую продукцию сельского хозяйства.

- Получается, нам больше нравится, что мы экспортируем продовольствие, - говорит Валерий Федоров. - Минеральные ресурсы - это то, что мы добыли. А сельскохозяйственная продукция - это то, что мы сделали сами. Да, у нас уникальная почва, но это огромный труд наших людей. В советские времена мы ввозили десятки миллионов тонн зерна. И за довольно короткий в историческом плане период мы смогли из импортера превратиться в экспортера. Более того, занимаем первое-второе места в мире по экспорту зерна. Это, конечно, огромный успех по сравнению с тем, что было 10-20 лет назад. И люди этим гордятся.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспортом каких товаров россияне могут гордиться

Нефть и нефтепродукты - 33%

Газ - 30%

Древесина, лес - 15%

Военная техника, вооружение - 14%

Зерно, крупы - 7%

Продукция космической отрасли, ракетные двигатели - 6%

Металлургическая продукция, руда - 5%

Пшеница, мука - 4%

Золото - 4%

Сельскохозяйственная продукция - 4%

Вакцины - 3%

Продукты питания - 3%

Уголь - 3%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 человек, можно было дать до пяти ответов. Представлены ответы, набравшие от 3%