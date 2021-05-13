Суперкурс здоровой жизни от известного эндокринолога

Янг знает о чем пишет. Она практикующий врач-эндокринолог Фото: Личный архив

Тренд современных соцсетей – различные марафоны здоровья. Их участникам обещают быстрое похудение и вечную молодость. Увы, далеко не всегда марафоны проводят люди компетентные. А значит, и результаты могут быть далеки от мечты.

Катя Янг - автор книг «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней» и «Рецепты столетия. Рацион для тех, кто хочет жить 100 лет» тоже приглашает на марафон. За 12 дней с ее рекомендациями можно без голодания и лишений встать на путь ЗОЖ.

Янг знает о чем пишет. Она практикующий врач-эндокринолог, занимающийся anti-age направлением. В своих блогах на различных интернет-платформах Катя рассказывает про активное долголетие и открывает секреты гормонального здоровья. С чего начать, как поставить перед собой правильные цели, какие анализы сдать?

Каждый из нас хочет есть все и при этом быть здоровым и не толстеть? Фантастика? А вот у Кати Янг другое мнение. Она уверена, употреблять в пищу можно почти все, главное знать, как и в каких количествах? Но чтобы себя хорошо чувствовать, нужно не только правильно питаться.

Катя научит правильно употреблять продукты и даст читателям целый сборник потрясающих рецептов, которые помогут за 12 дней начать новую вкусную и здоровую жизнь.

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