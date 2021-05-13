Золотов предложил повысить возраст владения оружием до 21 года

Директор Росгварии Виктор Золотов во время совещания Владимира Путина с правительством предложил конкретные меры по усилению контроля за гражданским оружием. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Директор Росгварии Виктор Золотов во время совещания Владимира Путина с правительством предложил конкретные меры по усилению контроля за гражданским оружием.

По его словам, в первую очередь надо ужесточить правила покупки гладкоствольного полуавтоматического оружия.

«Выдача гладкоствольного полуавтоматического оружия системы «Хадсан», «Хантер», «Сайга» и особенно «Ланкастер» будет возможна только после 5-летнего срока владения просто гладкоствольным оружием. Потому что полуавтоматическое оружие может быть приближено к нарезному оружию по своим убойным действиям. Росгвардии с Минприродой надо ускорить взаимодействие по контролю за медсправками. Справки надо выдавать не в частных клиниках, а в госорганизациях», - заявил Золотов.

По словам директора Росгвардии, частные медицинские учреждения, чаще всего выдают справки на оружие в обход жестких правил.

«Нам необходимо вместе с Минздравом осуществлять психологическое тестирование (владельцев оружия). Ужесточить требование к выдаче непосредственно охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие. Одновременно с этим надо вернуть возрастной ценз в 21 год», - предложил Золотов.

Напомним, что сейчас закон «Об оружии» разрешает регионам снижать возрастную планку для покупки охотничьего ружья до 16 лет. Ружье для охраны жилища (нельзя использовать для охоты, можно хранить только дома в сейфе) можно купить уже после 4-часового занятия по безопасному обращению с оружием.

Напомним, 11 мая 19-летний студент ворвался в школу 175 Казани и открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Сейчас он находится по арестом. Оружье он купил незадолго до трагедии, все разрешения у него были в порядке.