Зеленый Марафон, субботники и стажировка блогеров: Сбербанк отпразднует 180-летие вместе с клиентами

В этом году Сбербанк отмечает 180-летний юбилей: старейший банк России был основан 12 ноября 1841 года. Именно в этот день император Николай I издал указ об учреждении сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Отмечать юбилей Сбер собирается широко и весело, не только со своими сотрудниками, но и вместе с клиентами и корпоративными партнерами. Старт многочисленным праздничным мероприятиям был дан 12 мая - за 180 дней до официального дня рождения банка. Какие сюрпризы и приятные активности ждут настоящих и будущих клиентов Сбера, KP.RU рассказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Юбилейные мероприятия пройдут по всей стране — от Калининграда до Владивостока. И, конечно, не обойдется без специальных предложений для частных и корпоративных клиентов, для которых пользоваться услугами банка в юбилейный год станет особенно выгодно.

- 180 дней до 12 ноября — это отправная точка большого праздничного путешествия Сбера, в которое мы приглашаем всех наших клиентов и партнёров, - отметил Владислав Крейнин. - Все события и активности этого юбилейного года будут объединены общей символикой 180-летия. Мы убеждены, что возраст Сбербанка — это не только надёжность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей для людей. Представить клиентам разнообразие возможностей через наши праздничные активности — вот цель, которая нас вдохновляет.

В преддверии юбилея на сайте банка запущена историческая хроника — рассказ о главных вехах и событиях в истории Сбербанка. Из нее можно узнать немало интересных фактов об истории главного банка страны, чья судьба тесно переплелась с судьбами России и СССР.

Одним из самых ярких событий станет летний фестиваль Сбера, который пройдет в 20 городах страны. Главные приглашенные звезды праздника — солисты Хора Турецкого, а, значит, будет много музыки, хороших песен и танцев. Гостей фестиваля ждет немало других развлечений, в том числе знакомство со всем многообразием экосистемы Сбера и уникальные предложения.

Международный день семьи - 15-мая Сбер отметит масштабной программой, включающей экологические, социальные и гуманитарные мероприятия. В этот день тысячи людей по инициативе Сбера выйдут на субботники и очистят от мусора парки, скверы, леса и берега рек. По всей стране пройдут просветительские акции, посвященные безопасной переработке мусора, марафоны экологичного и здорового образа жизни, волонтерские проекты.

Ежегодный Зелёный Марафон Сбера в этом году тоже станет особенным. Он пройдет 5 июня, во Всемирный день окружающей среды и будет посвящен теме экологии и осознанного потребления. Кроме традиционного массового забега банк приглашает своих клиентов присоединиться к многочисленным экологическим акциям. В этот день в южных регионах России волонтеры Сбера высадят более 180 тысяч деревьев.

Еще одна интересная акция наверняка придется по душе всем любителям соцсетей. Команда из пяти блогеров отправится на стажировку в Сбер и снимет для TikTok реалити-шоу, в котором покажет все закулисье банка. Зрители узнают, как работают многочисленные отделы и сервисы Сбера. А осенью, накануне дня рождения Сбербанка, пройдет СберКонф — самая ожидаемая продуктовая конференция. На ней будут представлены новые продукты, инновационные сервисы и самые выгодные предложения Сбера.

- В экосистему Сбера сегодня входит 85 компаний. Услугами банка и экосистемы пользуются 98,2 млн розничных и 2,7 млн корпоративных клиентов в 18 странах, - рассказал Владислав Крейнин. - 90% сервисов доступны онлайн, и каждый день 30 миллионов человек открывают мобильное приложение или веб-версию СберБанк Онлайн. При этом Сбер развивает не только онлайн-, но и офлайн-форматы обслуживания, ведь обширная физическая сеть банка — более 14 тысяч офисов - остаётся одним из его основных конкурентных преимуществ.