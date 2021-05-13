Погорели на курочке: Студенты придумали, как получать бесплатный фастфуд, и угодили в тюрьму

Фастфуд от KFC очень популярен в Китае, здесь почти вдвое больше ресторанов этой сети, чем в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В коммунистическом Китае все настолько сурово, что даже поход в ресторан фастфуда может привести за решетку. Правда, речь идет не об обычном посещении забегаловки, а о настоящем мошенничестве, которое стоило сети быстро питания KFC почти 40 тысяч долларов.

Как пишет портал Vice со ссылкой на китайское издание The Paper, все дело было в лазейке в программном обеспечении, которую обнаружили студенты одного из китайских университетов. 23-летний Сюй из провинции Цзянсу в апреле 2018 года обратил внимание, что можно использовать купоны для заказа в ресторане KFC, оплатив его через приложение, а потом сразу же вернуть документ через аккаунт в мессенджере WeChat. В результате он не только сам научился прогонять через такую «карусель» свои заказы, но и рассказал четырем друзьям. Вместе они развернули настоящий бизнес, перепродавая фактически бесплатную еду через Интернет. С учетом того, KFC очень популярно в Поднебесной (там у сети почти в два раза больше ресторанов с курочкой, чем на родине компании - в США), в клиентах недостатка у него не было.

В результате работники ресторана через какое-то время начали замечать странности в работе своего приложения. Началось расследование, и «гастрохакеров» быстро вывели на чистую воду. Оказалось, что за два с половиной года подобного «бизнеса» только автор идеи нанес KFC 11,6 тысяч долларов ущерба, а его последователи причинили убытки на сумму от 1,7 до 9,4 тысяч долларов. Сколько лишних килограммов набрали студенты, питавшиеся фастфудом, не разглашается.

В результате студентов признали виновными в мошенничестве и приговорили к тюремному заключению на срок от 15 до 30 месяцев и штрафам от 155 до 930 долларов, приняв во внимание их раскаяние и помощь следствию.