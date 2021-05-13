Сын Ротару распродаёт имущество певицы: Анне Калашниковой предложили выкупить отель "хуторянки" в Крыму

Анне Калашниковой предложили выкупить отель «хуторянки» за 23 миллиона евро Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Крым звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова приехала в качестве ведущей местной Недели моды. Там артистка презентовала свой новый трек «Гагарин», который спродюсировал музыкант Томаш Лукаш, аранжировщик Лободы и Темниковой.

- Времени у меня было немного, но я успела поздравить ветеранов с Днём Победы и погулять по Ялте, - рассказала kp.ru Анна Калашникова. - Во время поездки познакомилась с риелтором, который в качестве вложения предложил моей семье выкупить отель Ротару «Вилла София».

Эта гостиница находится в центре города на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году. В начале 90-х

София Ротару взяла их в аренду. Говорят, потратила более $1 миллиона на реставрацию.

Отель сейчас закрыт, но был очень дорогим. Цены там недоступные. Как говорится, космические. Более 80 тысяч рублей стоила ночь в люксе. А самый скромный номер тоже был не из дешёвых — 15 тысяч рублей за сутки, рассказывает Анна Калашникова.

- И поскольку в пандемию концертов не так много, как прежде, шоу-бизнес терпит большие убытки, София Михайловна решила продать свой отель в Ялте. Так мне объяснили специалисты в сфере недвижимости. Сын Ротару Руслан Евдокименко, который занимался этим бизнесом, выставил гостиницу на продажу за 25 миллионов евро. Но сейчас кризис, у людей нет денег, покупателей пока не нашлось. Поэтому сейчас цена на «Виллу София» снизилась до 23 миллионов евро. Но по словам местных риелторов, цена сильно завышена и вряд ли Софии Михайловне удастся продать свой отель. Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке, - считает Анна Калашникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такая же молодая, как в Инстаграме»: Как София Ротару выглядит без фотошопа

Косметологи и хирурги ювелирно поработали над обликом «хуторянки» (подробнее)