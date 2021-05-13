Американцы наращивают активность в Арктике, прямо у российских границ

Интенсивность полётов в Арктике самолётов авиации ВВС США сильно возросла. Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- В Последние годы под предлогом роста военной активности России в Арктике ВМС США и НАТО приступили к практике регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей в Баренцево море, - сообщил в Североморске командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. - Отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США. При этом происходит смещение районов их присутствия к границе России. Существенно возросла и интенсивность полётов в Арктике самолётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Подобные действия носят провокационный характер.

Такие активные действия США и других стран НАТО, по словам Моисеева, наблюдаются последние 2 года.

- Со времен Второй мировой войны таких сил, как сейчас, здесь никогда не было. Мы расцениваем такие действия непосредственно у границ Российской Федерации, как угрозу. Несомненно так мы это и расцениваем. - заявил командующий.

При этом адмирал отметил, что в качестве «плацдарма» в этом регионе США используют Норвегию. Страну, которая, не смотря на многолетнюю историю отношений наших стран, под давлением Вашингтона сейчас фактически способствует расширению американского присутствия здесь.

А значит и росту конфликтного потенциала в Арктике, - заключил Моисеев.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Арктика сейчас вообще регион, интересный многим государствам, не только приарктическим (Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США, - ред.). В основном с точки зрения экономики. Оно и понятно, здесь большой запас нефти и кратчайшие маршруты ее транспортировки.

- Япония, Китай, Южная Корея, Индия, ряд европейских государств и даже южноамериканский страны заявляют о своей заинтересованности в промышленном освоение Арктики, - пояснил Моисеев. - Регион рассматривается многими ведущими государствами, как зона стратегических интересов.

Россия осваивает Арктику вот уже более восьми столетий. Площадь арктических владений нашей страны более 3 миллионов квадратных километров. Это 18% всей территории России. Русских в Арктике проживает больше всего в мире - 2,5 миллиона человек.

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